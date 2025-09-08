Ronda Rousey reflexiona sobre el legado de Hulk Hogan

Desde su fallecimiento en el pasado mes de julio, no han faltado los homenajes y recuerdos para Hulk Hogan, quien dejó un legado en la industria de la lucha libre profesional como pocos, a pesar de haber sido fuertemente cuestionado durante sus últimos años de vida por mostrar su apoyo a Donald Trump, a la vez de haber emitido ciertos comentarios racistas.

La exsuperestrella de la WWE y miembro del Salón de la Fama de la UFC es la última en opinar sobre Hulk Hogan, reflexionando sobre algunas interacciones personales que tuvo con la difunta estrella durante su carrera en el último episodio de «The Lapsed Fan». La ex Campeona RAW recordó un importante consejo que «The Hulkster» le dio.

«Un consejo que me dio. fue: ‘Mantén los pies en el suelo, chica’. Básicamente me decía que no saliera a hacer un montón de locuras porque necesitaba cuidar mi cuerpo. Creo que era más bien de los que preguntaban: ¿Cómo cuento una historia haciendo lo mínimo físicamente?».

Como atleta condecorada, Rousey dijo que buscaba plasmar ese atletismo natural en sus combates de lucha libre, así que, si bien agradeció el consejo de Hogan, también explicó que prefería adoptar un enfoque diferente e imponer su propio estilo.

«Lo respeto mucho, pero tampoco soy esa persona. Quiero hacer cosas geniales y atléticas porque soy una atleta«.

Otro recuerdo de Rousey sobre Hogan fue su homenaje a un tuit que Hogan publicó en 2011 (y que luego borró), donde sustituyó a sus «revoltosos» por sus «Hulkamaniacs» (inspirado en el legendario luchador):

«Él decía: ‘Todos los que hacen esto son unos malditos nerds’. Antes eran un grupo de tipos que se aprovechaban del público, los estafaban, y ahora, los estafados han tomado el control y se están estafando a sí mismos, así que era un guiño a eso: que los internos se han apoderado del manicomio«.