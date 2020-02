Ronda Rousey, quien fuera Campeona Raw por 231 días hasta WrestleMania 35, su última aparición con la empresa, ha confirmado su deseo de volver a WWE.

Sólo que tiene una condición muy especial para volver al ring.

► Ronda Rousey quiere regresar a WWE

Ronda habló sin pelos en la lengua en un reciente vídeo para su canal de YouTube, en donde conversó con Steve-O de Jackass, mientras le daba un tour por su granja privada, la Browsey Acres.

«Luché a tiempo completo por un año. Todos los shows de televisión y tantos House Shows como pude hacer. Probablemente trabajé unos 200 días. La mayoría de la gente hace mucho más. La mayoría de las personas trabajan en House Show durante toda la semana, luego van y aparecen en televisión, luego llegan a casa por un día y medio y luego repiten y vuelven a hacer todo esto.

«Esto es sin parar. Estaba tan lejos de mi familia, que no podía hacerlo de manera sostenible. Travis y yo queremos tener bebés, y si voy a estar 200 días al año, recibiendo golpes todas las noches, no creo que eso sea propicio para la concepción.

«Queríamos tomarnos el tiempo y hacer de nosotros una prioridad. No sé cuándo volveré. Sé que quiero hacerlo, pero no creo que pueda volver a hacer eso que hice antes como tal a esa capacidad, a ese nivel. No podría volver a hacer pasar a mi familia por eso«.

Por si ha quedado alguna duda en las palabras de la ex Campeona UFC, Rousey dice que si regresa a WWE debe ser con un contrato al estilo de Brock Lesnar, que le permita descansar la mayoría del tiempo y regresar a dar buenos combates, con buenas historias y ganar buen dinero. Al igual que Brock, se lo merece.