Ronda Rousey podría incursionar en el boxeo en el 2026

Ronda Rousey dejó la WWE tras luchar contra Shayna Baszler en SummerSlam 2023, y desde entonces ha competido en tres combates de lucha libre, ha escrito y publicado sus segundas memorias, a la vez que le ha dado la bienvenida a su segundo hijo. Además, el estreno de su novela gráfica, «Esperando lo Inesperado», también está próximo a llegar.

► Ronda Rousey se enfrentaría a Katie Taylor

Según un informe reciente de Lance Pugmire de Boxing Scene, Ronda Rousey y Katie Taylor están negociando activamente una megapelea que podría celebrarse en Sin City en 2026. El informe la describe como un combate entre «las luchadoras de combate femeninas más atractivas de este siglo».

La noticia llega después de meses de que Rousey fuera vista de nuevo entrenando MMA, lo que alimentó las especulaciones de los fans sobre su posible regreso; sin embargo, la ex luchadora no ha peleado profesionalmente desde su derrota en la UFC de 2016 ante Amanda Nunes. Desde entonces, causó un gran impacto en la WWE y se mantuvo relativamente callada sobre su posible regreso a las MMA o al boxeo.

«Katie Taylor y Ronda Rousey están involucradas en negociaciones activas para organizar una mega pelea en Las Vegas que enfrentará a las boxeadoras más atractivas de este siglo, según ha sabido BoxingScene.»

Katie Taylor, por su parte, viene de una contundente victoria en julio sobre Amanda Serrano, un combate que generó 6 millones de reproducciones en Netflix y consolidó su legado. La bicampeona indiscutible de 39 años está siendo homenajeada en la Convención del CMB en Tailandia, pero no especificó quién le gustaría pelear:

«No estoy muy segura; estoy esperando a ver qué pasa. Estoy lista para pelear cuando sea, de verdad, y aceptar cualquier reto que se presente. Ahora mismo, estoy esperando a ver qué pasa. Cualquiera de los grandes nombres, cualquiera de las grandes peleas; estoy lista para enfrentarlos a todos».

Si se firma este acuerdo, podría sentar las bases para uno de los eventos de deportes de combate más vistos en años, y que contará con el el respaldo de Netflix, que impulsará su promoción a gran escala.