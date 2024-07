Ronda Rousey: «Paul Heyman me dio la idea de ser escritora»

Ronda Rousey salió de la WWE después de su lucha contra Shayna Baszler en SummerSlam el año pasado. Desde su salida, ha hablado bastante sobre sus experiencias negativas en la WWE, e incluso expresándose negativamente de Bruce Prichard y John Laurinaitis, sin ocultar sus frustraciones. Dicho esto, la ex Campeona se ha dedicado a sus proyectos personales, y descarta de momento un regreso a la compañía.

► Ronda Rousey sacará su primera novela

Además de su paso por la UFC y WWE, Ronda Rousey también se ha convertido en escritora. Durante esta semana, Rousey lanzó el jueves la campaña Kickstarter para su primera novela, «Expecting the Unexpected», que fue escrita con la edición del ex editor en jefe de Marvel, Axel Alonso.

Al respecto, durante una entrevista reciente con TV Insider, «The Baddest Woman in the Planet» habló sobre su nueva incursión y explicó cómo Paul Heyman fue un factor importante para convertirse en escritora, ya que fue uno de los que la inspiró a ello.

«En realidad, fue Paul Heyman quien me dio la idea. Me preguntó: ‘¿En qué tipo de películas quieres protagonizar?’ Estaba sentada allí esperando a que alguien me entregara el proyecto de mis sueños y no estaba haciendo nada para que se hiciera realidad. Quiero decir, nadie escribió ‘Rocky’ para Sylvester Stallone, y ¿dónde estaríamos todos si él no hubiera tomado la iniciativa? No soy Meryl Streep, pero sé que hay papeles muy específicos que nadie puede hacer mejor que yo. Estaba pensando: ¿cuál es ese personaje y esa historia que es tan mía que nadie puede hacerla mejor?»

«En realidad fue justo después de que hicimos el evento principal de WrestleMania en 2019. Mi esposo y yo estábamos tratando de tener un hijo. Estaba pensando: ‘Hombre, sería genial hacer una historia de asesinos al estilo de John Wick’… Cinco años de estudio secreto y trabajo en ello y todo esto después, lo llevé al punto en el que está ahora y se lo llevé a AWA y Axel Alonso… Le encantó el guion y quería ayudarme a convertirlo en una novela gráfica».

La flamante novela de Rousey es descrita como la historia de una asesina que queda embarazada y así comienza una «mezcla salvaje de acción, aventura, comedia y romance», con la protagonista lidiando con el embarazo y con una recompensa por su cabeza. Previo a esta novela, la ex Campeona lanzó una autobiografía denominada «Our Fight».