Ronda Rousey no contempla volver a la lucha libre

Ronda Rousey dejó la WWE tras SummerSlam 2023, y desde entonces ha competido en tres combates de lucha libre, ha escrito y publicado sus segundas memorias, a la vez que le ha dado la bienvenida a su segundo hijo. Además, el estreno de su novela gráfica, «Esperando lo Inesperado», también está próximo a llegar.

► Ronda Rousey luchó en WWE por última vez en el 2023

Durante una entrevista reciente en «The Lapsed Fan», Ronda Rousey dejó en claro que su carrera como luchadora ha quedado atrás. cuando le preguntaron si su carrera en el ring había quedado atrás, siendo su último combate contra Shayna Baszler en SummerSlam 2023, que tuvo una estipulación de contar con reglas de MMA, con Baszler llevándose la victoria.

«Diría que sí, más o menos (haber culminado su carrera en el ring). Entré en la WWE porque quería poder luchar con mis amigas, las Four Horsewomen de las MMA, y contra mis amigas. Me insistieron en esa idea durante toda mi carrera y nunca la dejaron pasar. Y luego, en la segunda, siguieron insistiendo. Al final, pensé: ‘Me voy a la mier** si no puedo luchar con Shayna Baszler’, y así fue como pude hacerlo».

«Tuvimos una lucha de Bloodsport en un evento de la WWE. No encajó del todo, pero pensamos: «Que se jod*n todos. Vamos a hacer la lucha de nuestros sueños. Casualmente estás aquí…» Es curioso, terminó por completo con todos los luchadores en la parte de atrás. Nunca habíamos recibido tantos elogios de tanta gente. Estaba más bien en el punto de pensar: ‘Oh, esto es para nosotras, que se jod*n’, algo así.»