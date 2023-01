“Con suerte, ¿es este el final del experimento de Rousey? Ronda Rousey quería ser luchadora hasta que lo probó un poco. Ni siquiera era luchadora a tiempo completo. La primera etapa, está bien. Luego va a tener hijos y criar cabras. Y ni siquiera estoy bromeando amigos, búsquenlo”. Ronda Rousey está ausente de la programación de la WWE desde que perdiera el Campeonato Femenil SmackDown ante Charlotte Flair. Y aunque a Jim Cornette le gustaría que no volviera, realmente se espera que siga trabajando como hasta ahora.

► Ronda Rousey habla de Vince McMahon

Mientras hablaba recientemente con sus fans en una transmisión en vivo jugando a videojuegos, le preguntaron a la “Rowdy” si estará en el programa de la marca azul del 3 de febrero. Lamentablemente, ella ni confirma ni desmiente su presencia en el mismo. Señala la actual situación en la compañía, después del retorno de Vince McMahon, como el motivo, apuntando a que todo está revolucionado ahora mismo y nadie sabe nada. Así que si bien Ronda Rousey va a seguir en la WWE, no está claro cuando va a volver a aparecer en la televisión.

“Si no te has dado cuenta, todo está cambiando un poco con la WWE en este momento. No creo que nadie sepa lo que está pasando con nadie esta semana, y mucho menos dentro de unas semanas”.

En las últimas horas ha habido especial revolución en lo relativo a McMahon, pues además de que él ha sido elegido como presidente de la junta directiva de la compañía, se ha confirmado la dimisión de Stephanie McMahon como co-CEO y se ha adelantado la venta de la WWE a Arabia Saudí.

¿Qué os parece lo que está pasando con Vince McMahon actualmente en la WWE?