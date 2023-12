Ronda Rousey responde: ¿Firmó con AEW?

Cuando Ronda Rousey apareció por primera vez ante la cámaras de WWE allá atrás en el Royal Rumble de 2018, todo parecía miel sobre hojuelas. Todo parecía indicar que su paso de UFC a WWE sería un éxito. Y aunque lo fue, su segunda etapa no lo fue tanto.

Antes de esa segunda etapa, decidió separarse de los encordados y dedicarse a ser mamá. Una vez cumplido su deseo, regresó en el Royal Rumble 2022.

Su segundo asalto con WWE tendría fecha de caducidad en SummerSlam de 2023.

Todo parecía indicar que su faena con la lucha libre había culminado, pero, en noviembre de 2023 apareció en Ring of Honor. Dado que la compañía pertenece a Tony Khan, también propietario de AEW, muchos esperaron verla luchar en ambas compañías.

