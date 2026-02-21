Ronda Rousey explica todo de su regreso a las MMA

La legendaria Ronda Rousey habla de regresar a las MMA después de 10 años, por qué contra Gina Carano, cómo la WWE la ayudó, qué pasa con la UFC y mucho más. Todo ello en una reciente entrevista con Jim Rome y cuando faltan menos de tres meses para que se enfrente a Gina Carano dentro de la jaula en un evento de MVP, la promotora de Jake Paul.

► En palabras de Ronda Rousey

Por qué decide volver a pelear (y por qué contra Gina Carano)

“De hecho, estaba de nueve meses embarazada cuando se me ocurrió la idea. Vi una entrevista de Gina… y era obvio que no estaba bien. Yo he estado en una situación parecida, en la que necesitaba algo que me sacara de mi propio bache.”

“Le debo muchísimo: mi estilo de vida, mi carrera… ella fue quien me metió en la cabeza que yo podía ser luchadora de MMA. Siempre he estado pendiente de qué podía hacer por ella, porque le debo mucho.”

“La vi en esa situación y pensé: ‘Esa canción ya me la sé, ese baile ya lo he bailado’. Siempre dije que solo volvería para pelear con ella. Pensé: ‘Ella necesita esto, necesita esta pelea’… y cuanto más lo pensaba, más decía: ‘Yo también necesito esta pelea’. Es lo único que podía volver a encender ese fuego en mí. Eché de menos esa sensación.”

“Ha sido un camino largo para llegar aquí… pero llevamos un año entero entrenando en secreto y por fin podemos decirlo.”

Embed from Getty Images

Cómo WWE le ayudó a recuperar la pasión

“Lo que yo necesitaba para salir de ese bache era algo que reencendiera mi pasión. Y eso es lo que WWE pudo hacer por mí.”

Cómo se gestó el contacto (Dana White como puente)

“Contacté con ella a través de Dana. Le pregunté a Dana si le interesaba, y me dijo: ‘Por supuesto’. Me mandó una nota de voz… y cuando se emociona se le nota porque tartamudea. Estaba tartamudeando por toda la nota… y yo pensé: ‘Vale, está dentro’.”

La reacción de Gina Carano y el ‘sí’ a la pelea

“Dana contactó con Gina y ella dijo que ya había perdido 25 libras. Volver a entrar en la jaula era algo que siempre había querido hacer. Ahí empezaron las conversaciones. Ella estaba dispuesta desde la primera vez que se mencionó. Yo estaba embarazada de nueve meses… y ella tenía un largo camino por recorrer. Le dije: ‘Vamos, volvamos a esto juntas’.”

Embed from Getty Images

Por qué no acabó haciéndose con UFC (y por qué buscó otra vía)

“Sí, eso es parte de la historia. Yo quería hacerlo para Año Nuevo. Le dije: ‘Ssiempre dices que soy la mejor peleadora con la que has trabajado… prémialo. No me castigues por ser fácil de tratar. Dame el mejor acuerdo que le hayas dado a nadie’.”

“Volvió con un acuerdo donde yo ganaría más por compra de PPV que nadie en la historia… si llegaba a mis números históricos. Si lo conseguíamos, habría ganado tanto como en toda mi carrera. Gina necesitaba más tiempo. Y coincidió con el cambio de modelo (el final del PPV como lo conocíamos) y el paso al streaming.”

“Ahora son una empresa que cotiza en bolsa… y no querían sentar un precedente pagándome el dinero garantizado que merezco, porque si subo la marea, suben todos los barcos. Dana está legalmente obligado a maximizar el valor para los accionistas. Ya no va de poner las mejores peleas posibles… va de poner las peleas más rentables en costes. Después de vender la compañía, esto está un poco fuera de las manos de Dana. Ahora cae en Hunter Campbell y la corporación… no les importa poner las mejores peleas posibles, les importa poner las más ‘coste-efectivas’.”

“Así que ya no tenía sentido para mí ir allí… porque no querían pagarnos lo que merecemos. Entonces decidí mirar en otro sitio.”

Embed from Getty Images

Qué espera sentir al volver a la jaula tras 10 años (Netflix y audiencia global)

“Creo que va a ser una sensación totalmente distinta. Este campamento ha ido de sanar, de alegría, de encontrar de nuevo mi alegría en el deporte. Antes siempre era un momento de mucha ansiedad.”

“Obviamente voy a estar tan concentrada como siempre para salir ahí y matar a alguien. Pero creo que va a haber mucha más nostalgia y aprecio por el momento que nunca antes.”

Salud neurológica, migrañas y síntomas que parecían conmociones

“No, en realidad no estoy preocupada. Cuando me acerqué a Dana, lo primero que me dijo fue: ‘Quiero asegurarme de que estás bien’. Me mandó a la Cleveland Clinic, donde tienen un estudio neurológico a largo plazo con luchadores. Me hicieron todas las pruebas posibles.”

“Por fin tengo un diagnóstico positivo… porque nunca habíamos conseguido averiguar qué me pasaba. Con golpes cada vez más ligeros me salen síntomas de conmoción. Pierdo grandes trozos de visión. Se me afecta la percepción de profundidad y la capacidad de pensar con claridad. El doctor Bernick me dijo: ‘He escuchado tus síntomas, he visto tus escáneres… tu cerebro se ve genial’.”

“De niña tenía migrañas todo el tiempo, y en mi familia hay epilepsia en cada generación. Hay algún vínculo entre epilepsia y migrañas. La gente con migrañas es más susceptible a las conmociones. Cuantas más conmociones tienes, más fácil es que te dé una migraña. Él cree que no me estoy llevando una conmoción cada vez: que lo que se activa es el ‘aura migrañosa’. Por eso pierdo trozos de visión cuando me golpean. Para mí fue como: ‘Dios mío, no me estoy muriendo… no es que el CTE venga a por mí’. Y hay cosas que podemos hacer al respecto.”

Embed from Getty Images

Tratamiento preventivo y cómo condiciona su estilo de pelea

“Últimamente hemos encontrado algo que puedo tomar de forma preventiva… y es un cambio de vida. Obviamente voy a entrar a la pelea con la intención de no recibir ni un golpe, porque eso es lo que he tenido que hacer toda mi carrera.”

“Mis desencadenantes son las luces brillantes, el impacto en la cabeza… y el estrés. Así que… j*der. Encontramos una medicación que puedes tomar después, pero también antes: pastillas o inyecciones. Hemos estado probándola con el sparring y hemos tenido resultados muy positivos. Hacía muchísimo tiempo que no tenía esperanza.”

Motivación emocional: ‘estar harta de estar enferma’

“Mi carrera terminó… harta de estar enferma. Te hartas de sentirte mal, te hartas de sentirte mal… y luego te sientes bien y puedes volver.”

A LEGACY SHOWDOWN 🔥 #RouseyCarano RONDA ROUSEY vs. GINA CARANO

Saturday May 16

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/cybtQHNyPT — Netflix Sports (@netflixsports) February 17, 2026