Expecting the Unexpected es el debut en el mundo de la novela gráfica de la ex-peleadora de la UFC y ex-luchadora de la WWE y actriz de Hollywood Ronda Rousey. La sinopsis dice así: Su nombre en clave: “Mamá”. Con una falsa barriga de embarazada llena de armas, se ha ganado la reputación de ser una de las asesinas más letales del planeta. Pero cuando Mamá se enamora de un objetivo—otra asesina de élite—enfrenta caos, comedia y combate mientras lucha por el amor y la supervivencia. Durante la reciente New York Comic-Con, la «Rowdy» la presentó al mundo.

► Ronda Rousey explica Expecting the Unexpected

«Esta es una historia con la que me obsesioné. Empezó cuando Paul Heyman me preguntó en qué tipo de película me gustaría protagonizar, y eso me hizo darme cuenta de lo pasiva que había sido, esperando a que alguien me entregara mi proyecto soñado. Entonces pensé: “¿Cuál es un papel que nadie podría interpretar mejor que yo?” Terminé escribiendo una historia que nadie más podría haber escrito. Siempre quise hacer películas de artes marciales, como Bruce Lee o Jet Li, ese tipo de actriz quería ser, no una ganadora del Oscar.

Quería lidiar un poco con mis propias ansiedades por ser mamá. Entonces pensé: “Un papel que nadie más puede hacer que yo: una chica que pelea hasta descubrir que está embarazada y tiene que abrirse camino hasta una clínica de aborto.” Todas las amenazas y los momentos de peligro le hacen reflexionar y cambiar sus decisiones antes de llegar allí.

Al escribirlo, no sabía que estaba creando una especie de comedia romántica absurda. Mucha gente me presenta personajes genéricos de “chica ruda”, pero yo soy una tonta, una nerd y muchas cosas más que no se asumen. Por eso mi personaje principal es una asesina dura que en realidad solo intenta hacer referencias nerd de películas todo el tiempo y se siente sola hasta que finalmente conoce a alguien que las entiende. Esa es una forma de reflejar mi relación con mi esposo: él no siempre dice mucho, solo me llama “nerd”, pero hablamos el mismo idioma.

Axel Bonso básicamente me enseñó todo lo que sé sobre cómo convertir un guion en un guion de cómic. Pasábamos página por página revisando lo que quería y lo que no, hacíamos maquetas de escenas, revisábamos, corregíamos y finalmente lo llevamos a Mike para que lo ilustrara. Todo el proceso fue de mucho ensayo y error.

Ya escribí la secuela de este proyecto, estoy obsesionada y no puedo parar. También tengo otras historias, aunque menos desarrolladas, que me daría vergüenza mostrar. Esto lo hago porque me da alegría, no por dinero. Es una obsesión; hubiera sido más extraño guardarlo que compartirlo.

Lo más difícil fue mantener la geografía de los escenarios de acción consistente. Por ejemplo, en la pelea del baño del gimnasio, pasamos de un cubículo a otro y ella pelea con distintos tipos. Tenía que diferenciar a cada persona y cada cubículo para que el lector no se perdiera. Los colores y la disposición fueron clave.

Este proyecto es muy valioso para mí. Nadie lo pidió, no había demanda, simplemente salió de mí y tuve que impulsarlo y no rendirme. Encontrar gente que compartiera esa creencia lo hizo especial. No sentí presión, ni obligación; era algo que no podía no hacer.

Filmé las escenas de acción con algunos amigos, solo para tener referencias visuales. No era trabajo, lo disfruté. Hicimos coreografías de pelea, con algunos pro wrestlers para que las secuencias fueran realistas, aunque muchas veces improvisamos y nos divertimos. Incluso usamos elementos falsos, como un test de embarazo falso para las escenas.

No hay fecha para la segunda entrega; primero quiero ver cómo recibe la gente este proyecto. Si tiene éxito, podría haber demanda para una segunda parte».

