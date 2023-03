Ronda Rousey estaría lidiando con una fractura

La participación Ronda Rousey en WrestleMania 39 parecía confirmada hasta hace unas semanas a pesar de sufrir una lesión, que incluso la obligó a portar un cabestrillo en su brazo durante una transmisión de SmackDown. aunque el Universo WWE no la echase muy en falta. Y una semana atrás, Dave Meltzer aseguró que la ex-MMA tendría combate dentro del cartel del magno evento, pese a su reciente lesión.

► Participación de Ronda Rousey para WrestleMania 39 es aún incierto

Ronda Rousey estaba programada para un combate en SmackDown hace un par de semanas, pero ese combate por equipos con Shayna Baszler contra Natalya y Tegan Nox fue cambiado por un combate individual, al reportarse la lesión de la ex Campeona SmackDown. Evidentemente, esto generó especulaciones en torno a una posible no aparición en WrestleMania 39.

Se le preguntó a Mike Johnson sobre Ronda Rousey durante un artículo de correo de PW Insider, y este reveló que The Baddest Woman in the Planet está lidiando con una pequeña fractura en el brazo de algún tipo.

“La creencia entre algunos con los que hemos hablado es que ella ha estado lidiando con una pequeña fractura en su brazo. Nunca fue confirmado oficialmente.”

Habrá que ver en cuánto tiempo podrá Ronda Rousey volver a competir sin ningún problema, pero es posible de que forme parte de WrestleMania 39 en el combate multitudinario por equipos junto a Shayna Baszler, donde ya están confirmadas Raquel Rodríguez y Liv Morgan. El rumor previo era que ella y Shayna iban a ser las retadoras al Campeonato Femenil de Parejas WWE.