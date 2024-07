Si Ronda Rousey regresa un día a la lucha libre profesional «The War Princess» Athena, la Campeona Mundial de ROH, quiere volver a compartir el ring con ella. Hasta la fecha, ambas luchadoras lo han hecho en 10 ocasiones, 8 de ellas en la WWE; en la única que fue televisada, hicieron equipo contra Nia Jax y Tamina en el episodio de Raw del 3 de diciembre de 2018. Las dos más recientes ocurrieron en REVOLVER Unreal y el programa de ROH on HonorClub del 17 de noviembre de 2023; ambas fueron combates de equipos con Billie Starkz y Marina Shafir involucradas.

«Me encantaría tener un combate individual con ella, para ser honesta. Es algo de lo que hemos hablado, lo tomamos con humor. Pero al mismo tiempo, creo que ella solo quería divertirse y quería saber que la lucha libre profesional puede ser divertida. Porque, al mismo tiempo, cuando estás haciendo televisión en vivo, no importa bajo qué bandera estés, es trabajo. Eres un profesional constante. Cuando vas a los indies, es divertido. Entonces, cuando Tony presentó el combate, ella se divirtió haciendo televisión. Así que, definitivamente, creo que la veremos de nuevo, tal vez más adelante, tal vez en un año, dos años, o lo que sea. Cuando ella quiera. Si recibo un mensaje de texto aleatorio que diga, ‘Oye, chica, vamos,’ quiero decir, veremos qué pasa. Nunca diré nunca. Sé que ella tampoco lo hará. Así que veremos qué sucede«, dice la campeona a Stephanie Chase.

La «Rowdy» comentaba recientemente que regresaría a la UFC si pudiera pero no lo hará porque no quiere quitarle más tiempo a la maternidad. Podemos esgrimir el mismo motivo para suponer que tampoco va a volver al pro wrestling. De todas maneras, como suele decirse en nuestra querida industria de los candados, las cuerdas y los súplex, nunca digas nunca. De hecho, ella misma no cerraba la puerta cuando hace poco hablaba de una tercera etapa en la WWE.

¿Qué opinas de éxito de Athena en ROH?

