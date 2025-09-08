Ronda Rousey destacó a Jon Moxley como maestro de Marina Shafir

Ronda Rousey volvió a llamar la atención del mundo de la lucha libre al hablar sobre el presente de su amiga Marina Shafir, a quien considera una de las grandes sorpresas recientes dentro de All Elite Wrestling (AEW). La exestrella de UFC y WWE aseguró que Shafir ha encontrado la confianza necesaria para destacar y consolidarse como una figura en ascenso.

De acuerdo con Rousey, el último año ha sido clave en la carrera de Shafir, pues ha pasado de ser una luchadora en formación a protagonizar combates de alto calibre y participar en historias de peso, como su asociación con The Death Riders. La exmonarca destacó que su evolución es muestra de disciplina, constancia y talento.

► Ronda Rousey agradeció a Jon Moxley

Fue en entrevista con Yahoo Sports donde Rousey señaló que el crecimiento de su compañera no se entendería sin la guía de Jon Moxley, a quien describió como un mentor fundamental. “Es increíble verla pasar de aprender movimientos básicos a tener luchas de cinco estrellas. La está disfrutando y se nota su desarrollo”, afirmó.

“Rowdy” no escatimó elogios hacia Moxley, al que calificó como “el ser humano más increíble de todos los tiempos”. Destacó su capacidad para elevar a quienes lo rodean y su disposición para compartir su experiencia. “Ha sido un gran amigo para Marina y eso lo agradezco profundamente”, subrayó.

► Ronda Rousey no piensa regresar a la lucha libre

Sobre su futuro, Rousey dejó claro que aunque WWE le ha ofrecido la posibilidad de un regreso, no se visualiza retomando ese camino. La excampeona explicó que hoy sus prioridades son familiares y que el ritmo de vida en la empresa no encaja con sus planes. “Mis hijas son lo más importante y no quiero sacrificar el tiempo con ellas por volver a la carretera”, concluyó.