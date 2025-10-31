Ronda Rousey descarta por completo un regreso a la WWE

Ronda Rousey dejó la WWE tras luchar contra Shayna Baszler en SummerSlam 2023, y desde entonces ha competido en tres combates de lucha libre, ha escrito y publicado sus segundas memorias, a la vez que le ha dado la bienvenida a su segundo hijo. Además, el estreno de su novela gráfica, «Esperando lo Inesperado», también está próximo a llegar.

► Ronda Rousey tuvo una mala experiencia en WWE

Durante una entrevista reciente en Bertcast #700 con Bert Kreischer, Ronda Rousey dejó claro que no tiene planes de regresar a la WWE, citando el ambiente desorganizado que experimentó durante la etapa final de Vince McMahon al mando. La ex Campeona RAW describió su tiempo allí como frustrante e inestable, diciendo que la dirección creativa cambiaba constantemente mientras el elenco estaba estancado esperando la aprobación de McMahon para casi todo, e incluso su combate en WrestleMania fue improvisado. Rousey concluyó descartando totalmente regresar a la compañía.

“Cuando regresé a la WWE, fue como la agonía de la era de Vince McMahon. Era cuando todavía estaba presente, pero en realidad no. Y luego, había mucha indecisión, y todos estaban paralizados porque no querían moverse sin su permiso, pero no podían obtenerlo. Fue un caos”.

“Improvisaron mi combate de WrestleMania el día anterior. Tuvimos todo el año para planearlo, y todavía estábamos improvisando el día anterior. Y, la verdad, no culpo para nada a Shayna. Es un ángel. La adoro. Fue la única razón por la que aguanté ese año. Pero sí, fue… fue un desastre total”.

“Probablemente no vuelva. Agradezco la experiencia, pero no es mi responsabilidad”.

Rousey debutó en la WWE en el Royal Rumble 2018, convirtiéndose instantáneamente en una de las estrellas principales de la compañía, y meses después ganó el Campeonato Femenil Raw, antes de perderlo en WrestleMania 35, donde se tomó una larga pausa hasta que volvió en el Royal Rumble 2022, ganando aquel combate y posteriormente conquistando el Campeonato Femenil SmackDown. Estuvo un año más con la compañía hasta que definitivamente se marchó tras SummerSlam 2023.