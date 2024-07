Ronda Rousey: «De no haber sufrido conmociones…»

La ex estrella de la UFC y la WWE Ronda Rousey dice que las cosas hubieran sido diferentes para ella de no haber sufrido conmociones cerebrales, las cuales fueron el motivo de su retiro de las MMA; además, la «Rowdy» se las ocultó a la compañía de lucha libre con la que firmó una vez colgados los guantes de peleadora.

► Las conmociones de Ronda Rousey

«Si las conmociones cerebrales no fueran un problema, las cosas habrían sucedido de manera completamente diferente. La lesión neurológica acumulativa es algo de lo que la gente no habla en MMA. Es algo con lo que todos lidian a un ritmo diferente. Empecé a lidiar con eso a los seis años. Empecé a tener conmociones cerebrales mucho antes, en natación. Dos niños haciendo el estilo espalda en direcciones opuestas se golpean la cabeza o chocan contra la pared haciendo el estilo espalda. Empecé a hacer judo a una edad temprana y seguí teniendo conmociones cerebrales regularmente y varias veces al año, y no se me permitía hablar o decir algo al respecto. Como luchadora, se supone que no debes mostrar ninguna debilidad o hablar de cosas así o del inevitable declive neurológico que viene con los golpes en la cabeza. Mucha gente habla de ello como si fuera poner excusas o mostrar debilidad.

«Tengo toda una lista de cosas en mi vida para pensar, y nunca sabrás cuándo has recibido un golpe de más hasta muchas décadas después. Pero también creo que no estaría sirviendo al deporte o a la división de la manera correcta si me quedara demasiado tiempo. Llegué a un punto en el que sabía que literalmente no podía seguir recibiendo esos impactos en la cabeza y continuar compitiendo al mismo nivel. No le hace ningún favor al deporte. Es una mala imagen para las MMA femeninas en general. Yo soy la representante de ese deporte«.

