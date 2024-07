Ronda Rousey: «Cualquiera mejor que Vince McMahon»

Ronda Rousey no tiene demasiada buena opinión sobre Triple H, al menos en lo relativo a su labor como mandamás en WWE, pues considera que «promueve el esfuerzo mínimo», pero sí es mejor que la que guarda acerca de Vince McMahon, de quien ha dicho que es díficil diferenciar a la persona del personaje, que Ari Emanuel, director ejecutivo de Endeavor, debe limpiar la compañía de él, o directamente que prefiere a HHH.

► Ronda Rousey de los cambios en WWE

Y más recientemente, cuando le preguntan por el nuevo régimen de WWE en CBS Sports, que cualquiera es mejor que él; también parece haber mejorado su perspectiva sobre haber trabajado con «The King of Kings»:

«Creo que cualquiera es mejor que Vince McMahon. El único lugar al que puedes ir es hacia arriba. Realmente disfruto trabajar con Triple H y, sinceramente, no he estado viendo mucho, pero vi algo de Natty [Natalya] diciendo que recientemente tuvieron una cartelera con tantas mujeres como hombres. Eso es lo que realmente me gustaría ver, que las mujeres estén igualmente representadas no solo con combates en la cartelera, sino con tiempo en el programa. Siento que no hay otro lugar al que puedan ir más que hacia arriba y estoy muy, muy feliz por todas las mujeres que todavía están allí y prosperando bajo el nuevo régimen. Creo que sí».

