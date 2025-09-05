Ronda Rousey dejó la WWE tras SummerSlam 2023, y desde entonces ha competido en tres combates de lucha libre, ha escrito y publicado sus segundas memorias, a la vez que le ha dado la bienvenida a su segundo hijo. Además, el estreno de su novela gráfica, «Esperando lo Inesperado», también está próximo a llegar y recientemente indicó que no contemplaba volver a la lucha libre.

► Ronda Rousey no quería luchar contra Alexa Bliss

Ronda Rousey debutó como Superestrella de la WWE en WrestleMania 34, donde participó en un combate de relevos mixtos junto a Kurt Angle, enfrentándose a Triple H y Stephanie McMahon. Meses después, mantuvo una rivalidad contra Alexa Bliss —quien eventualmente sería la Campeona RAW—, a quien terminó eventualmente derrotándola en SummerSlam 2018 para conseguir su primer título en la compañía.

Durante una entrevista reciente en «The Lapsed Fan», Ronda Rousey habló sobre varios temas, incluyendo una crítica a la WWE por haber tomado la decisión de ponerla en una rivalidad con Alexa Bliss después de su debut en WrestleMania 34, solo porque Bliss era (en ese entonces) la estrella más popular del elenco.

“El hecho de que me tuvieran en una rivalidad contra Alexa Bliss fue una maldita ridiculez, ¿y quieres saber por qué me pusieron contra Alexa Bliss? Porque en ese momento era la que más mercancía vendía. ¡¿Qué carajos!? ¿Ese es su proceso de toma de decisiones?”

Momentos después, Alexa Bliss envió una publicación en su cuenta de X con un mensaje potencialmente subliminal, en respuesta (aunque no de manera directa) a los comentarios de Ronda Rousey.

«Amo nuestro negocio»