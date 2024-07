¿Ronda Rousey contempla un regreso a la WWE?

Ronda Rousey salió de la WWE después de su lucha contra Shayna Baszler en SummerSlam el año pasado. Desde su salida, ha hablado bastante sobre sus experiencias negativas en la WWE, e incluso expresándose negativamente de Bruce Prichard y John Laurinaitis, sin ocultar sus frustraciones. La ex Campeona también alegó en su momento que WWE discriminaba a las mujeres.

► Ronda Rousey no tuvo una buena experiencia en WWE

Durante una entrevista reciente con WrestleZone, Ronda Rousey reflexionó sobre su tiempo en la WWE y expresó que si bien es una señal positiva que la mayoría de la gente que le generó una impresión negativa ya no está en la WWE, Bruce Prichard sigue laborando allí y la ex WWE y UFC admitió que no está tan emocionada de regresar como antes. The Baddest Woman in the Planet agregó que, a pesar de disfrutar de muchos combates y espectáculos en vivo, recuerda principalmente el estrés y la ansiedad de no estar constantemente preparada, y buscaba mecanismos de escape como la escritura.

“Quiero decir, sí, siento que eso es algo bueno. Supongo que significa que me lo perdí si la gente todavía me pregunta si voy a pelear o luchar. Mi última etapa con Vince, Bruce Prichard y John Laurinaitis fue una experiencia muy negativa. La mayoría de ellos ya no están, pero Bruce todavía está presente. No estoy demasiado emocionado de volver como lo estaba la última vez. Aunque disfruté muchos partidos y me lo pasé muy bien, cuando miro hacia atrás, no pienso en la alegría que tuve en esos combates.

Recuerdo principalmente la ansiedad de no saber nunca qué estaba pasando hasta el último minuto, no poder prepararnos y tener nuestro tiempo recortado repetidamente. La experiencia fue innecesariamente estresante, por eso me concentré tanto en escribir guiones y redactar novelas como refugio. Sé que las cosas son muy diferentes ahora; He oído de las chicas que es mucho mejor, pero es difícil deshacerse de esa experiencia pasada y estar emocionada de volver como antes”.

Ronda Rousey también ve con buenos ojos la división femenil de WWE, y admitió que es mucho mejor ahora que Vince McMahon ya no está al mando; sin embargo, no es una razón suficiente para ella como para contemplar un eventual regreso.