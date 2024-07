«Rowdy» Ronda Rousey quiere romper barreras como lo ha hecho «The Animal» Batista, con quien se encontró en la San Diego Comic-Con cuando el ex luchador de WWE y actor de Hollywood moderó el panel donde la ex luchadora de WWE y actriz de Hollywood -también comparten, salvando las distancias, un pasado en las MMA- estuvo contestando a las preguntas de los medios y de los fanáticos. Allí, la también escritora, promocionó su novela gráfica, ‘Expecting The Unexpected‘, que se encuentra disponible en Kickstarter.

► Ronda Rousey de Batista

«Esa es la parte que la gente no ve: el trabajo que haces detrás de escena. Todas las cosas diferentes para las que haces audiciones y de las que te rechazan, de las que nadie sabe. Luego, él aparece como Drax y empieza a recibir todas estas oportunidades. Parece que surge de la nada, pero sé que él había estado trabajando en eso durante años. Su perseverancia y su progreso desde que entró en la industria como adulto hasta convertirse en un actor tan respetable ahora. Quita cualquier otra cosa que haya hecho, solo como actor, estoy tan impresionada con su rango y todo lo que ha hecho. Estaba viendo ‘The Boy and the Heron’. Pensé, ‘Oh Dios mío, ¿también está en ‘The Boy and the Heron’? ¡Es el Rey de los Periquitos!’ Es simplemente increíble, y nunca lo habría adivinado. No es como si lo escuchas y piensas, ‘Oh, es tal o cual persona.’ Realmente se pierde en sus papeles. Siento que ese es el tipo de maestría a la que solo puedo aspirar a alcanzar algún día.”

¿Qué piensas de Ronda Rousey como actriz? ¿Y de Batista como actor?

