Ronda Rousey asegura estar en su mejor versión antes de su regreso a las MMA

La ex campeona de UFC y ex superestrella de WWE, Ronda Rousey, anunció su regreso a las artes marciales mixtas después de casi una década alejada de la competencia. Su retorno se producirá el próximo 16 de mayo, cuando enfrente a Gina Carano en un combate que ha generado gran expectación entre los aficionados.

La pelea marcará su primer combate de MMA desde 2016 y, de acuerdo con la propia Rousey, llega en un momento muy distinto al de sus años en la élite del deporte.

► Ronda Rousey afirma que regresa en su mejor momento técnico

En declaraciones concedidas a TMZ Sports, Rousey aseguró que actualmente se siente en la mejor forma técnica de toda su carrera, destacando la evolución que ha tenido el deporte desde su etapa en la cima de UFC.

“Estoy mejor que nunca. Definitivamente mejor que nunca. El deporte ha cambiado muchísimo y ahora tengo un equipo que realmente entiende las MMA. Antes no había entrenadores con experiencia real en este deporte; muchas veces el luchador era quien más sabía del equipo”.

La peleadora explicó que en el pasado debía construir su preparación prácticamente por su cuenta, combinando diferentes disciplinas y métodos de entrenamiento sin una estructura clara.

Hoy, en cambio, asegura contar con un equipo que trabaja de forma coordinada, lo que le permite enfocarse en perfeccionar aspectos técnicos y estratégicos sin depender exclusivamente del sparring constante.

► Más técnica y mayor inteligencia de combate

Aunque reconoció que con el paso de los años ha perdido parte de la explosividad física que tenía durante su etapa dominante en UFC, Rousey cree que esa diferencia ha sido compensada con una notable mejora en su técnica.

“Quizá antes era más fuerte y explosiva, pero lo que siempre me diferenció fue mi técnica. Nunca he sido más hábil ni he tenido un IQ de pelea más alto que ahora. Esta es la mejor versión que he sido”.

La ex campeona considera que la experiencia acumulada y su evolución dentro del deporte le permiten competir con una perspectiva mucho más inteligente que en el pasado.

► Un evento histórico para las MMA

El combate entre Rousey y Carano será promovido por MVP Promotions y tendrá lugar en el Intuit Dome de Inglewood, California. La velada también marcará un precedente importante para las artes marciales mixtas.

El evento será la primera función de MMA transmitida en directo a través de Netflix, lo que podría representar una nueva etapa para la difusión del deporte.

Rousey espera que esta iniciativa ayude a impulsar mayores inversiones y mejores condiciones económicas para los peleadores.

“Quiero que esto sea un éxito y que los peleadoras reciban los cheques que realmente merecen. Las MMA se han quedado atrás en comparación con otros deportes de combate”, concluyó.