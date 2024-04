Ronda Rousey: «Ari Emanuel debe limpiar WWE de Vince McMahon»

Ari Emanuel es el presidente de TKO y fue uno de los responsables de comunicar a Vince McMahon su salida de la compañía. Pero Ronda Rousey le pide más. La exSuperestrella de la WWE considera que debe limpiar toda la influencia del exmandamás.

► Ronda Rousey a Ari Emanuel

«Quiero decir, supuestamente, él está fuera ahora porque la empresa está pagando para que pueda hacer algo desagradable con una chica en la oficina y tener un encuentro sexual con ella y Johnny Laurinaitis. Pero sus secuaces todavía están ahí. Así que cuando comenzaron a surgir estas cosas y Vince ya se había ido antes, básicamente seguía dirigiendo la empresa. Pero Bruce Prichard, que está allí ahora, y es como el jefe creativo o lo que sea que le hayan dado como título, básicamente solo está siguiendo órdenes de Vince y aún dirige la empresa a través de él. Entonces, cuando Vince renunció formalmente debido a todas estas acusaciones sexuales y demás, todavía estaba dirigiendo la empresa informalmente, y creo que aún lo está haciendo hasta el día de hoy.

«Creo que Steph y Triple H, sinceramente, están haciendo todo lo posible. Pero quiero decir, creo que Vince McMahon simplemente creó un ambiente fundamentalmente enfermo, y creo que si Ari Emanuel va a poder convertir esta organización disfuncional de varios miles de millones de dólares en una que funcione, tiene que limpiar a todos los secuaces de Vince. Tiene que limpiar completamente la casa y eliminar completamente la influencia de Vince. Nadie me está preguntando, pero eso es solo lo que experimenté cuando Vince no estaba. Seguía controlando el espectáculo a través de personas que había contratado en el pasado, y Bruce Prichard era el principal de ellos. Literalmente, nunca escuché que dijera una sola de sus propias opiniones. Siempre decía: ‘Vince dice esto, Vince dice aquello. Vince, Vince, Vince’. Así que literalmente, lo llamaba el avatar de Vince. Básicamente, eso es lo que es», dijo Ronda en The Diary Of A CEO with Steven Bartlett.

