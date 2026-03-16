Ronda Rousey aparece en AEW para encarar a Toni Storm

“Timeless” Toni Storm superó una gran prueba a Marina Shafir en un combate donde se estipuló que nadie podría estar en ringside. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano tras la sorpresiva aparición de Ronda Rousey.

Shafir sorprendió a la campeona incluso antes de que terminara su entrada, iniciando el combate con una ofensiva agresiva basada en patadas al pecho y la espalda. La retadora intentó buscar una rápida victoria, aunque Storm logró resistir.

Marina trató de controlar el combate con una llave tipo Indian Deathlock, pero Storm respondió atrapándola con un rear naked choke. La luchadora de MMA logró liberarse rápidamente, manteniendo el ritmo físico de la contienda.

Storm recuperó terreno con un poderoso German Suplex, aunque Shafir contestó con una patada directa al rostro. La retadora incluso llevó la acción a ringside, donde aplicó otro suplex antes de continuar castigando la zona media de la campeona con varias patadas.

De regreso al cuadrilátero, Shafir retó a Storm a intercambiar golpes en el centro del ring. La campeona aceptó el desafío y respondió con una impresionante ráfaga de ofensiva que incluyó tres German Suplex seguidos y tres Hip Attacks.

Storm intentó cerrar el combate con el Storm Zero, pero Marina resistió el conteo y respondió atrapándola con el Mother’s Milk. La campeona logró escapar de la llave tras atacar el rostro de su rival.

► Momentos clave

En los momentos decisivos, Storm conectó un cabezazo que dejó a Shafir vulnerable para después aplicar un Big Package para llevarse el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, el momento fue completamente eclipsado por una aparición sorpresa. Ronda Rousey hizo su debut en AEW y encaró directamente a Storm en el ring.

RONDA ROUSEY CALL OIT TONY STORM AFTER HER WIN🤯#AEWRevolution pic.twitter.com/seqXUHovNl — Dynamic (@ProDynamicJL) March 16, 2026

Sin embargo, Marina Shafir atacó a la campeona por la espalda, dejando a Storm en desventaja. Finalmente, Shafir se retiró junto a Rousey, dejando claro que una nueva amenaza ha llegado a la división femenil de AEW.