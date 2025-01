No te pierdas interesantes noticias recientes sobre la lucha libre indie. Desde shows completos gratuitos que involucran a grandes nombres como Místico o Matt Riddle hasta una promotora cortando lazos con un luchador pasando por la ayuda que sigue recibiendo Chris Bey, integrante de TNA que resultó gravemente lesionado.

► Bloodsport en Londres

Josh Barnett, GCW o PROGRESS ya están anunciando una nueva edición de Bloodsport:

El 28 de septiembre de 2025, el popular evento llegará a The Electric Ballroom en Londres (Inglaterra). Será la 14.ª edición (15 si se incluye Matt Riddle’s Bloodsport de 2018).

La próxima está programada para el Pearl Theater en el Palms Casino Resort en Las Vegas, el 17 de abril de 2025, como parte del WrestleMania Weekend.

England. The hardest hitting event in pro wrestling is coming to London! https://t.co/vSpqdU8n6V — 𝕿𝖍𝖊 𝖂𝖆𝖗𝖒𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 (@JoshLBarnett) January 26, 2025

► Toda ayuda es poca

Durante un combate junto a Ace Austin contra The Hardys, Chris Bey se rompió el cuello y quedó paralizado. Tuvo que pasar dos meses en el hospital. Desde entonces, la industria de las doce cuerdas se ha volcado en ayudarlo. En esta ocasión, destacamos que la promotora Future Stars Wrestling realizará un evento para recaudar fondos el 23 de marzo en Las Vegas.

«Anoche anunciamos un Beynefit Show para Chris Bey, que se llevará a cabo el domingo 23 de marzo. Este evento Mecca contará con algunas de las estrellas más importantes. El apoyo que Chris ha recibido ha sido increíble, y numerosos talentos se han ofrecido para participar. ¡Pronto compartiremos más detalles! ¡Guarden la fecha!».

Last night we announced a @DashingChrisBey Beynefit Show, for Sun Mar 23rd. This Mecca Event will feature some of the biggest stars. The outpouring of support Chris has received has been amazing, and numerous talent has reached out to appear. More details to come. SAVE THE DATE! pic.twitter.com/nmOtjgtqpQ — 𝗙𝗨𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗦 𝗢𝗙 𝗪𝗥𝗘𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗚 (@FSWVegas) January 26, 2025

► Lazos rotos

La empresa ACTION Wrestling acaba de anunciar en redes sociales que han cortado su relación con el luchador Kevin Ryan.

No han dado ninguna explicación pero los rumores indican que ello tendría relación con supuesto abuso sexual a una menor o menores.

ACTION es donde más luchó Ryan en 2024. La última vez fue el 13 de diciembre en Bangers Only 5. En 2025 tuvo un combate en Forever Pro.

ACTION Wrestling is officially cutting ties with Kevin Ryan. — ACTION Wrestling (@WrestleACTION1) January 27, 2025

► Una grave lesión temprana

Eddie Kingston está recuperándose actualmente de una grave lesión que lo tiene apartado de la programación de AEW y durante una reciente visita al ex WWE Cezar Bononi en su canal de YouTube recordó cuando se rompió el tobillo en 2007.

«Me operaron del tobillo… Lo rompí en enero de 2007 en un combate e intenté terminar el combate y lo rompí de nuevo. Recibí un back body drop. Caí con esta pierna sobre mi trasero, se rompió. Pensé, ‘Bueno, tal vez solo son ligamentos rotos.’ Entonces, estaba afuera, moviéndolo. Regresé al ring, cojeando, moviéndolo. Fui a lanzar un golpe [hace sonido de chasquido]. Me levanté, dije, ‘Vamos,’ moviéndolo. Eché a los dos chicos fuera del ring. Pueden verme [haciendo una mueca], ok, son solo ligamentos. Eso fue lo que pensé antes. Fui a lanzar otro golpe, y se rompió de nuevo.»

► Un triunfo memorable

Cole Radrick y Alec Price ganaron el Campeonato en Parejas de GCW en The People vs. GCW, derrotando a Violence Is Forever (Kevin Ku y Dominic Garrini).

Hablando recientemente en The Spotlight with Jeremy Lambert and Stephen Jensen, Radrick reflexionaba sobre la victoria:

«Es increíble finalmente ganar los Campeonatos de Parejas con Alec Price, venciendo a Violence is Forever. Es j*didamente increíble. No solo ganar los Campeonatos Mundiales de Parejas, no solo ganar con Alec Price, sino ganarlos en un lugar tan histórico como Hammerstein Ballroom. Hay personas mayores que yo que vieron ECW cuando era ECW, cuando hacían sus eventos en Hammerstein y siempre era asombroso. Mi primera vez viéndolo fue en 2005, con Tommy Dreamer y Sandman contra los Dudleys. Recuerdo ver la entrada de Sandman y cómo debió sentirse esa energía. Tener un vistazo de eso y ser parte de Hammerstein por segunda vez es algo realmente genial».

«Esa fue una de las conversaciones que tuvimos antes de Hammerstein, durante y después. Ku y yo nos conocemos desde hace casi siete u ocho años, nos conocimos por primera vez en Basement East. Ver cómo crecen mis amistades y relaciones con estas personas, ver cómo evolucionamos con el tiempo. Si me hubieras dicho hace siete u ocho años que yo, Ku, Dom y Alec estaríamos teniendo uno de los combates más importantes en GCW Hammerstein, hubiera dicho ‘Hmmm, eso no suena bien’. Que eso haya sucedido ahora y estar en ese momento con esas personas, es increíble. Es una de esas cosas en las que, dentro de 20 años, mientras lo recuerde, miraré hacia atrás y diré, ‘Hice algunos recuerdos geniales, buenos amigos y tuve momentos increíbles’«.

► Una coronación agridulce

Hablando de títulos ganados, B Cool se hizo con el Campeonato Mundial OTT frente a Trent Seven en el evento ScrapperMania. Sin embargo, una lesión que ya tenía entonces le obligó a dejarlo vacante al día siguiente.

«Estaba lastimado. Lo sentí, pero terminas el combate. Estaba lastimado. La adrenalina me llevó a seguir. Mi cabeza podría haber estado colgando. Ese fue un momento tan definitorio para mí al ganar el OTT World Heavyweight Championship. ¿Quién lo hubiera pensado hace 10 años? No creo que nadie. Así que ese fue un gran momento. Me lastimé el hombro en el combate de parejas anterior. Ahí fue cuando me lo lastimé y obviamente no supe lo grave que era hasta más tarde. Mucho después. Creo que tal vez en el fondo de mi cabeza ya lo sabía. Porque ya me había desgarrado el manguito rotador antes, y creo que solo trataba de ignorarlo, disfrutar del momento, aprovecharlo, y luego simplemente se volvió demasiado doloroso para ignorarlo, básicamente.»

We won it once, we can win it again. pic.twitter.com/hqVMnEsPJu — B Cool (@Barry_Nasty) August 13, 2024

► Shows completos

Descubre la lucha libre que puedes encontrar y disfrutar más allá de las compañías más grandes:

MLW RELOADED 2025

Campeonato Mundial de Peso Medio MLW: Mistico (c) vs. Bárbaro Cavernario

Tom Lawlor vs. Minoru Suzuki

Aparición de Matt Riddle, el Campeón Mundial de Peso Completo MLW

Texas Tornado Match: The Andersons (CW Anderson y Brock Anderson) vs. Paul London y Paul Walter Hauser

Dark Panther vs. Okumura

Bobby Fish vs. Ariel Dominguez

Persephone vs. Alejandra Quintanilla

Virus vs. Neon

NORDIC ELITE WRESTLING: LAST STAND NOVEMBER 2024

Campeonato PBW: Daz Black (c) vs. Carlos Zamora

Axel Steele vs. Robby Danger

Campeonato en Parejas NEW: Party Of Power (c) vs. Merseyside Mercenary Squad

Campeonato NEW: Emilian Lewis (c) vs. L’unico

Natalie Sykes vs. Madison Marley

Lucha para ser retador al Campeonato NEW: Pete Phoenix vs. Lucius Amaroq vs. Eli Castle vs. Saim Ashfaq vs. Hunyadi Tamas vs. Gabriel Faust

GLORY PRO WRESTLING: ASCEND

Rahim de la Suede Y Moses vs. Mike Outlaw Y Dak Draper

Tootie Lynn vs. Mackenzie Morgan