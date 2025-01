Ronda de noticias de WWE: John Cena, Jey Uso, Bad Bunny y más

Súper Luchas trae una nueva ronda de noticias breves recientes relacionadas con la WWE que se ubica a menos de una semana de Royal Rumble 2025 y después del segundo especial Saturday Night’s Main Event.

► Defensa ante las críticas

Precisamente con el show del sábado tiene relación el primer apunte, más concretamente, con el fallo en el spear de Jey Uso a Gunther en su combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Everybody dogging this spear but tbf this is the only spear Jey Uso has ever done that actually looks like it could hurt 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Ulvcsj5aZe — 𝐓𝐀𝐓𝐁𝐎𝐘 𝐆𝐑𝐈𝐌 (@hairydirtysoul) January 27, 2025

Debido a ello, las críticas le han estado lloviendo al samoano. Y ante ella tampoco han faltado las defensas, aunque no tantas de luchadores profesionales como el independiente y ex de AEW Fuego del Sol:

«Imagina tener la frase más popular en la lucha libre en este momento, vender camisetas más rápido que nunca, dar grandes combates durante más de una década, y hacer que una arena enloquezca porque casi ganas un título mundial…

Y que internet edite una lanza para que parezca que eres malo«.

Imagine having the most over catchphrase in wrestling right now and selling t shirts faster than ever, having great matches for over a decade, having an arena go crazy for you almost winning a world title… And the internet clipping a spear to make it seem like you are bad. — Fuego Del Sol (@FuegoDelSol) January 27, 2025

► Palabra del ganador

Por otro lado, «The Ring General» comentó así sobre su victoria:

«3-0

¡Quédate lejos!«.

3 – 0

stay away now! pic.twitter.com/hioW2jfZvM — GUNTHER (@Gunther_AUT) January 27, 2025

► La broma matemática sigue siendo divertida

De hecho, el segundo también nos lleva a la velada pues el miembro del Salón de la Fama Scott Steiner siguió con la broma que Jesse Ventura hizo sobre su sobrino Bron Breakker, el actual Campeón Intercontinental:

JV: «Este tipo es puro músculo, tiene las credenciales… Pero hay algo que no tiene. No es un Steiner, y eso significa que 2 + 2 = 5.»

SS: «Jesse Ventura parece olvidar que asistí a una universidad altamente educada. La próxima vez que lo vea, hay un 141 2/3% de posibilidades de que lo abofetee como un idiota… su entrenamiento como Navy Seal no puede ayudarlo».

Jesse Ventura seems to forget that I attended a highly educated university next time I see him there’s a 141 2/3 chance that I will slap him like a bitch….. his navy seal training can’t help him — Big Poppa Pump Scott Steiner (@ScottSteiner) January 27, 2025

► El spear más difícil

Continuando con Bron, Sheamus le da crédito por haberle aplicado la lanza más difícil que ha recibido:

Credit to Bron Breakker, this was the hardest spear I’ve ever taken… pic.twitter.com/B2xMm8oT12 — Sheamus (@WWESheamus) January 26, 2025

► Royal Rumble 2009

Hablando de la edición de 2025 de Royal Rumble, nos acordamos de la de 2009 gracias a que WWE ha subido el evento completo a su canal WWE Vault:

Revive el épico evento Royal Rumble 2009, con John Cena defendiendo el Campeonato Mundial de Peso Pesado contra JBL, Melina enfrentándose a Beth Phoenix por el Campeonato Femenil de la WWE, y la batalla campal de 30 Superestrellas por una oportunidad titular en WrestleMania 25, con la participación de The Undertaker, CM Punk, Rey Mysterio, Randy Orton ¡y más!

► Gracias, John Cena

John Cena acostumbra a llamar la atención (entre otras maneras) publicando fotos en Instagram y en una reciente aparece el luchador independiente Tommy Invincible, quien aprovechó para darle las gracias al 16 veces Campeón Mundial:

«¡Wow! ¡Gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo! ¡Eres un superhéroe de la vida real! Me llamaste cuando tenía 11 años y significó todo para mí. Realmente espero ser una influencia positiva en la lucha libre. No te defraudaré. ¡No puedes verme y no puedes lastimarme!».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de John Cena (@johncena)

► Una posible gran lucha

Royal Rumble es el comienzo del Camino a WrestleMania y de donde van a salir dos combates para el gran show de acuerdo a quienes ganen las batalla reales varonil y femenil. En esta última va a participar Charlotte Flair y nuestros compañeros de Fightful informan de que en WWE se ha estado hablando de que «The Queen» enfrente a Tiffany Stratton, la Campeona WWE, en abril:

Fightful Select can confirm @WrestleVotes recent report that Charlotte Flair vs. Tiffany Stratton has been discussed internally by WWE for WrestleMania pic.twitter.com/YUQx73byI6 — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) January 26, 2025

► Siempre representando

Podrán decir que Brie Bella no es parte de la WWE en la actualidad pero en realidad siempre lo será. Y su hermana, Nikki Bella, está hablando para hacer un regreso. Y como tal vaya donde vaya está representando a la compañía donde es miembro del Salón de la Fama y recientemente estuvo en un partido entre los Philadelphia Eagles y los Washington Commanders de la NFL.

BRIE GARCIA LET ‘EM KNOW 🦅 pic.twitter.com/7QjzHCv8nG — Philadelphia Eagles (@Eagles) January 26, 2025

► No cierra la puerta

Y lo mismo puede decirse de Michelle McCool, y ella también podría regresar, al menos no lo descarta en una reciente publicación en redes sociales:

«HABLANDO EN SERIO: desde que me retiré, nunca he tenido ninguna ‘charla seria’ con nadie sobre regresar… ¡¿no digo que no sería genial?! Confío en que todavía puedo hacerlo, así que aquí va mi pregunta:

¿¡¿Ahora solo tienes que ‘declararte’ para el Rumble?!? #IMPECABLE.

¡Perdón a todos, vi esto y realmente me hizo pensar! #wwe #royalrumble #¿enserioesasídefácil? #¿aquiénllamo?».

REAL TALK – since retiring, I’ve never been in any “serious talks” with anyone about another run….not saying it wouldn’t be nice?!?! Confident I can go, so here’s my question: All ya gotta do is “declare yourself these days for the Rumble?!?” #FLAWLESS 😂💙😂 Sorry y’all, saw… pic.twitter.com/5NMm1pzbYg — McCool (@McCoolMichelleL) January 26, 2025

► Gracias, John Morrison

También se ha hablado no hace mucho del regreso de Bad Bunny. Nada se ha confirmado todavía pero durante su reciente participación en el programa Hot Ones el rapero se acordó de la compañía y quiso dar las gracias a John Morrison, quien en la actualidad trabaja en AEW bajo el nombre de Johnny TV y con quien tuvo la oportunidad de luchar en WrestleMania 37:

«Esa fue idea de John Morrison. Algo como, ‘Deberías hacer el Canadian Destroyer y lo llamamos el Bunny Destroyer.’ Lo hicimos, lo practicamos. Aprendí mucho sobre él, sobre Damian Priest, The Miz y todos los que me estuvieron entrenando».

I will now only refer to it as the Bunny Destroyer 🤷🏿‍♂️ pic.twitter.com/ehY4YhOfnz — Mega Ran (@MegaRan) April 11, 2021

► Y hablando de posibles regresos…

Chris Masters estaría dispuesto a volver a la WWE. Así lo explica en Rewind, Recap, Relive:

«Me gustaría. He tratado de trabajar para lograrlo. Estuve con la NWA por un tiempo, y eso me dio una buena plataforma para mostrar lo que puedo hacer, pero no sé, es difícil, hombre», dijo. «No lo sé, miro el panorama ahora y no sé de dónde vendrá esa oportunidad. Puede que no esté en las cartas. Eso no significa que me vaya a alejar de la lucha libre. Pero no sé, hombre. Es una de esas cosas donde la carrera de un luchador pasa por mucho, es una relación de amor/odio. A veces lo amas, pero a veces sientes que no te devuelve ese amor. Definitivamente he vuelto a enamorarme de la lucha libre, pero he llegado al punto en que no siento que me esté devolviendo ese amor, y no sé si voy a conseguir… Definitivamente siento que mi habilidad es mejor que nunca, y si se me da la oportunidad, podría hacer algo. Pero la pregunta es, ¿llegará esa oportunidad? Y si llega, ¿de quién vendrá? Así que no lo sé.

«Estoy en una encrucijada personalmente. He estado en la escena independiente por tanto tiempo que ha llegado al punto en que necesito algo más. Porque esto no puede ser todo. Si esto va a ser todo, entonces tengo que cambiar de rumbo o al menos hacer algo más además de esto, si no otra cosa. Pero es una de esas cosas en las que nunca sabes qué sorpresas pueden surgir o qué va a pasar. Al mismo tiempo, no quiero ser, dentro de cinco, seis o siete años, ese tipo que seguía esperando esa próxima oportunidad que nunca llegó, y desde entonces solo ha estado dando vueltas en la escena independiente. Y no me malinterpretes, la escena independiente ha sido muy divertida, pero vas a querer algo más. Incluso en la escena independiente, la mayoría de las veces solo trabajas una o dos veces por semana. Hay una falta de satisfacción y no hay suficiente compensación. Me refiero directamente al dinero. Definitivamente no estás planeando tu jubilación solo con la escena independiente de la lucha libre«.