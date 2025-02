Súper Luchas trae una nueva recopilación de noticias breves recientes relacionadas con la WWE.

– El cliente siempre tiene la razón

En los últimos días nos hacíamos eco de qué piensa Seth Rollins o de la valoración del Undertaker de los abucheos que el Universo WWE dedicó a Hulk Hogan en el estreno de Monday Night Raw en Netflix. En esta ocasión, conocemos el punto de vista del miembro del Salón de la Fama Kurt Angle:

«Dejen que los fanáticos hagan lo que quieran hacer. Quiero decir, Hulk Hogan es una leyenda. No se le puede quitar eso. Probablemente sea el luchador profesional más popular de todos los tiempos. Es un ser humano increíble, pero a veces la política se interpone. Eso fue lo que pasó», le dice el veterano a Bill Apter de Sportskeeda WrestleBinge.

– ¿Quién mejor?

Continuando con El Enterrador, en recientes declaraciones en Busted Open Radio comentaba que Shawn Michaels podría inducir a Triple H al Salón de la Fama:

«Shawn, creo. Creo que sí. Su amistad, las cosas que hicieron juntos. Obviamente, tengo una gran historia en WrestleMania con él y tuvimos combates increíbles, pero tiene que ser Shawn. Esa es su decisión. Vaya donde vaya, no puede tomar una mala decisión, pero yo apostaría por Shawn. Si no es Shawn, Stephanie [McMahon]«.

– ¿TNA en WWE 2K25?

En otro orden de cosas, seguimos con el próximo juego WWE 2K25, del que recientemente vimos cómo lucen las luchas intergénero o leíamos a Natalya «protestando» porque su personaje no tiene tanto busto como ella.

Ahora, Joe Hendry habla en The Ariel Helwani Show de la posibilidad de que TNA forme parte de un futuro paquete DLC:

«Algo que sería maravilloso para ambas compañías y, lo más importante, para los fanáticos. ¿Te imaginas si tuviéramos DLC de TNA? Sería enorme. Y no solo con el roster actual, como yo, sino también con AJ Styles en su versión clásica. Eso sería emocionante.»

– Ella lo merece todo

En esa misma lucha intergénero veíoamos a la actual Campeona Mundial de WWE, Rhea Ripley, quien, como en la vida real, es una de las principales estrellas del juego. Sea donde sea, «Mami» es imprescindible.

Y, como señala Karl Anderson en Talk’n Shop, se merece todos los elogios que recibe:

Luke Gallows: «En los últimos años, de hecho, fuimos parte de eso cuando Rhea me azotó en Raw, y desde entonces, el ascenso de Rhea Ripley ha sido impresionante. Así que tener a esas dos luchando en WrestleMania es un choque de eras. Eso es genial».

Karl Anderson: «Hagamos de esto el titular, hagamos de esto el clickbait: The Good Brothers dicen que hicieron famosa a Rhea Ripley. Que ese sea el titular. Ese es el clickbait».

LG: «[Ríe] Entonces la gente tendrá que buscar esto y decir: ‘¿De qué demonios están hablando estos tipos?’. Y luego se darán cuenta: ‘Oh, era algo positivo'».

KA: «Rhea Ripley merece todos los elogios. Es increíble. Qué carrera. En qué súper estrella se ha convertido».

LG: «Totalmente».

– Un nuevo regreso

Quien también ha recibido muchas alabanzas -de hecho, es miembro del Salón de la Fama- es Nikki Bella. La Bella Twin regresó a la WWE durante el Royal Rumble 2025 y avisa de que no será su última visita (vía Nikki & Brie Show):

«¿Es esto algo único o ha venido para quedarse? Sigan atentos. Verán otra aparición de la ‘Fearless’ Nikki más pronto que tarde, eso es seguro. Definitivamente, haré más de lo que hice el sábado. Espero que Brie Mode esté a mi lado pronto. Más sobre eso próximamente».

– Siguen en contacto

Hablando nuevamente de WWE y TNA, AJ Francis exlica que sigue en contacto con Paul Heyman en Compas On The Beat:

«Paul es el mejor. De todas las personas que aún están en WWE, con la que más hablo es con Paul Heyman en cuanto a gestión. Paul siempre ha sido uno de mis mayores apoyos y uno de los que más ha creído en mí. Paul es el mejor en promos de todos los tiempos, me mantengo firme en eso, te desafío a retarlo. Estoy muy agradecido por la formación que he podido recibir de él y por el hecho de que realmente escucha las cosas que le envío y ve los videos que le mando. Hay mucha gente en este negocio que dice, ‘Sí, mándame algo y te responderé’, pero no lo hacen, porque sinceramente no les importa, solo les importa ellos mismos. No les importa el negocio de la lucha, no les importa hacer crecer a los jóvenes talentos. Paul Heyman no es así. Paul Heyman, si cree en ti, te va a dar todo lo que tiene, y estaré eternamente agradecido con él por eso.»

– Las reaciones

Y para terminar vemos un video de WWE mostrando las reacciones en los diferentes idiomas de retransmisión de la victoria de Jey Uso en Royal Rumble: