Romero explica decision de fichar con BKFC

Yoel Romero está ampliando su portafolio en el mundo de los deportes de combate.

El ex aspirante al título de la UFC y luchador favorito de la afición llevará su talento al boxeo a puño limpio, tras firmar con la promotora líder, BKFC. Fue un fichaje que emocionó a muchos aficionados, dada la potencia, el atletismo y la crudeza de Romero. Su fichaje por BKFC se venía gestando desde hacía años, pero justo ahora todo encajaba.

«Cuando dejé la UFC, BKFC siempre estuvo muy interesado. De hecho, fue entonces cuando me enteré de ellos y tuvimos una reunión con mi representante, así que existía la posibilidad, pero quería seguir peleando en MMA. Ahora que dejo Bellator, iba a empezar con GFL, pero después de lo ocurrido con GFL, estamos buscando las mejores opciones para pelear. Dave me contactó de nuevo, junto con Conor McGregor, a quien le caigo bien, y me dijo: ‘¡Ahora es el momento! Deja de decir que no, ahora es el momento'».