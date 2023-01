Poco a poco, los mirlos blancos que poblaban la programación de WWE y que por su condición de singulares resultaban tan atractivos, han sido finiquitados. Sucedió con 205 Live y luego con NXT UK, y especialmente dramático ha sido el cierre del segundo, al producirse el despido de la práctica totalidad de su elenco. Y mientras se confirma o no la puesta en marcha de NXT Europe, merece reivindicarse el legado de NXT UK.

Bajo el paraguas de la extinta marca europea, Gunter (entonces aún WALTER) protagonizó la ostentación de mayor recorrido de la historia moderna en WWE, con el Campeonato NXT UK alrededor de su cintura durante 870 días. Más de dos años de reinado donde “The Ring General” dejó defensas memorables, hasta la última, ante Ilja Dragunov en NXT TakeOver 36.

No parecía viable que bajo los focos de un escenario tan convulso y provisional como el del “main roster” de WWE un luchador emulara lo hecho por Gunther. Hasta que a McMahonlandia se le iluminó la bombilla con Roman Reigns.

Dejando atrás las pretensiones de convertirlo en un nuevo John Cena, WWE ha conseguido hacer de Roman Reigns el primer Roman Reigns. Nunca antes un rudo ha ejercido tan claramente como cara de la empresa, ni nunca antes, confirmamos ya, ha dominado el panorama titular tan firmemente.

Reigns suma hoy 871 días como Campeón Universal, superando esa marca de Gunther. Un indicativo de que “The Tribal Chief” es el gran mirlo blanco, quien ya tiene sólo por delante cinco ostentaciones, todas ellas del Campeonato WWE y ubicadas en el siglo XX: la única de Pedro Morales (1027 días), la segunda de Bruno Sammartino (1237 días), la primera de Hulk Hogan (1474), la primera de Bob Backlund (2135 días) y la primera de Bruno Sammartino (2803 días).

Royal Rumble 2023 verá nueva defensa de Reigns, contra Kevin Owens, pero la presumible gran amenaza llegaría en WrestleMania 39, pues se prevé que “The Head of the Table” enfrente allí a The Rock o que incluso defienda por separado el Campeonato Universal y el Campeonato WWE. Actualmente, lo cierto es que nadie contempla ver a Reigns sin al menos un oro bajo el brazo.

