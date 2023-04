El ex luchador de WWE EJ Nduka está valorando sus opciones como agente libre. Sabemos que tiene interés de varias compañías. Aunque no tenemos ninguna información acerca de si su antigua compañía le ha ofrecido un contrato. Lo que sí conocemos ahora es que sus dos rivales soñados son Superestrellas, como él mismo señala en Public Enemies Podcast’s Behind Enemy Lines.

> EJ Nduka sueña con Roman Reigns y Ricochet

“Número uno, y esto es recientemente, definitivamente me gustaría ir con Roman Reigns, sin duda. Creo que es uno de los mejores narradores del juego. Me gusta la energía que trae. Es el luchador dominante en este momento en nuestra industria, y es simplemente increíble. Me gustaría compartir el ring con él. El número dos es fácilmente Ricochet. Creo que es el mejor artista en el ring de nuestro tiempo. Creo que es un genio. Pude aprender mucho de él en mis primeros días como The Judge, y muchas de las cosas que me enseñó y me dijo, resonaron en mí.

“Escucho de mucha gente: ‘Me gusta tu estilo de lucha libre. Me gusta la energía que traes, me gustan tus gestos faciales, me gusta cómo son tus movimientos’. Es porque sé que no voy a ser un maldito Ricochet. No voy a hacer 850 desde la cuerda superior. No soy Rey Mysterio, no puedo hacer hurricanranas desde la tercera cuerda. Pero mido 6’8, 285 libras y soy más fuerte que la mayoría en este negocio. Corrí un 4.47 [carrera de 40 yardas] en el NFL Combine. Soy rápido, soy explosivo, y eso es con lo que Dios me bendijo, así que realmente vino naturalmente, mi estilo. Puedo ir de cero a 100 en el ring. La gente dice: ‘Maldita sea, no sabía que podías hacer eso’. Realmente no quiero presumir de mí mismo porque son habilidades dadas por Dios. Yo no decidí eso. Es solo la vida, y la vida no es justa para todos, así que tomé lo que era bueno y con lo que fui bendecido e hice mi estilo”.

