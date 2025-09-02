Roman Reigns y Paul Heyman, lesionados

Como ya lo saben todos nuestros lectores aquí en SÚPER LUCHAS, el pasado domingo, en el evento premium Clash in Paris 2025, vimos cómo Roman Reigns logró vencer a «Big» Bronson Reed en una gran lucha de 22 minutos.

Pues bien, durante el combate, hubo mucha acción. Y también después del mismo. Lo cierto es que WWE ha dado una actualización del caso, en la más reciente edición de WWE Raw. Allí, Michael Cole informó que tras haber sido estrangulado por Roman Reigns, Paul Heyman sufrió una contusión en la laringe, afectando su habla, motivo por el cual estará fuera de acción, aunque no se sabe realmente cuánto tiempo.

► Así fue como Roman Reigns y Paul Heyman resultaron lesionados tras Clash in Paris 2025

Por otra parte, con respecto a la salud de Reigns, Cole también informó que Roman Reigns sufrió varias costillas rotas, luego de una brutal spear de Bron Breakker, y también, del brutal Tsunami que Reed le dio en Clash in Paris 2025.