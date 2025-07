Roman Reigns, John Cena y… ¡Jimmy Jacobs!

Jimmy Jacobs trabajó brevemente como escritor en la WWE (2015–2017) pero de aquellos tiempos revela una historia relacionada con Roman Reigns y John Cena. En la actualidad, el antaño popular luchador de Ring of Honor y la escena independiente anda dando vueltas haciendo de todo un poco por la lucha libre profesional.

El mismo año en que abandonó la empresa, el entonces «The Big Dog» y el todavía no 17 veces campeón del mundo tuvieron una rivalidad que los llevó, por ejemplo, a un mano a mano en el en aquella época PPV No Mercy donde se suponía que Cena debía «pasar la antorcha» a Reigns, a quien en realidad los fans nunca aceptaron como nuevo ídolo.

Y después de dicha trama el samoano quiso seguir contando con Jacobs, según este revela en Café De René:

«Tuve un momento difícil trabajando para Vince (McMahon). Yo solo quería poder jugar… No me despidieron porque fuera malo en mi trabajo. Las dos últimas cosas en las que estaba trabajando -en SmackDown, era Kevin Owens contra Shane McMahon, y en Raw, era John Cena contra Roman Reigns- y después de esa historia entre John Cena y Roman Reigns, Roman se me acercó y me dijo que quería que fuera su guionista de ahora en adelante. Y no digo esto para… no me despidieron por ser malo en lo que hacía. Y hay una parte de mí que, de alguna manera, resentía que Vince no lo viera, tal vez. Él pensaba que yo solo era un raro, y creo que las otras personas a mi alrededor sí veían mi valor, pero él no. Entonces actué como un niño, y me despidieron. Y cuando me despidieron, sentí alivio.»