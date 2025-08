Roman Reigns y Jey Uso ganan en SummerSlam

Esta tarde, en la primera lucha del evento premium SummerSlam 2025 en su Noche 1, vimos cómo el legendario Roman Reigns hizo nuevamente equipo con su primo, Jey Uso, para enfrentarse y salir vencedores ante «Big» Bronson Reed y Bron Breakker.

El combate fue una guerra desde el primer segundo. Los cuatro luchadores se golpearon como bestias en el centro del ring, y rápidamente Jey derribó a Breakker, mientras Reigns atacó desde lo alto del esquinero. La intensidad subió cuando Jey tomó el control con impactos al cuerpo y Reigns sacudió a Reed con un uppercut, mandando a Breakker al suelo.

En un momento de conexión, Jey levantó los brazos y Reigns lo respaldó, pero la armonía se rompió cuando los rudos lo halaron fuera del ring. Jey respondió volando con una plancha desde el esquinero sobre todos. Luego castigó a Breakker con un uppercut con escupitajo, hasta que el propio Breakker le apagó el fuego con un lazo brutal.

Reed entró y Reigns también fue atacado en ringside con un sentón bombazo. Breakker continuó el castigo con embestidas a Jey en la esquina, y Reed se burló de Reigns mientras seguía el castigo. Breakker aplicó un slam, se puso a hacer flexiones para burlarse y sometió a Jey con una llave mientras este buscaba a Reigns desesperadamente.

Reed evitó el relevo sacando a Reigns del borde del ring, y junto a Breakker aplicaron una doble plancha tras un powerslam. El dominio de los rudos fue total. Breakker hasta cantaba mientras apretaba una llave. Jey intentó escapar, pero recibió un doble rodillazo al abdomen.

Breakker intentó un lazo en ringside, pero Jey se apartó y lo hizo estrellarse contra la mesa. Jey regresó al ring, lanzó a Reed afuera y trató de relevar, pero Breakker lo detuvo. Reed volvió a atacar a Reigns contra la barricada.

Jey sorprendió con un DDT a Reed y finalmente pudo dar el relevo a Reigns, quien entró encendido con lazos y un Superman Punch. Román voló sobre ambos rivales en ringside y parecía tener el control, hasta que Reed le devolvió el castigo y Breakker regresó con fuerza, solo para comerse otro Superman Punch.

Jey también entró con golpes certeros, pero fue derribado por Reed con un Death Valley Driver. La cuenta no bastó. Breakker estampó a Reigns sobre la mesa de comentaristas y luego entró para rematar a Jey junto a Reed con una combinación aérea.

En ringside, Reigns se vengó con una lanza brutal a Breakker contra la barricada, y luego frenó a Reed con un Superman Punch. Jey y Reigns conectaron el 1D, pero Breakker interrumpió la cuenta. Cuando buscaba la lanza sobre Jey, Reigns lo empujó para salvarlo.

Al final, Jey tomó el relevo con fuerza y aplicó una lanza seguida del Uso Splash sobre Reed para llevarse la victoria.

The OTC and the Yeet Man are victorious at SummerSlam! ☝️🙌 pic.twitter.com/S7EzJjLo79

— WWE (@WWE) August 2, 2025