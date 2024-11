La gran Superestrella WWE, Roman Reigns, estuvo recientemente como invitado especial en una entrevista con Sports Illustrated, y allí habló acerca de su potencial transición a una carrera actoral en Hollywood, similar a como han hecho The Rock, John Cena y Batista.

Reigns aseguró que no ha hecho muchos proyectos en el cine todavía, pues quiere hacer solamente muy buenas películas y quiere aprovechar todo lo que ha podido aprender de actuación en WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Roman Reigns hala de su futuro en el cine de Hollywood

«Creo que hay muchas… He dicho esto antes, hay tantas herramientas y habilidades que he desarrollado y aprendido en mi camino en WWE que sería un desperdicio si no las usara de alguna manera al hacer una transición.

«No sé si quisiera llegar al nivel de Dwayne o incluso al de John. Dave también está muy ocupado—parece tener un poco más de equilibrio en la forma en que maneja su agenda, tal vez. Pero puedes notar que él también quiere ser ese tipo.

«Quiero hacer buenas películas. Si voy a hacer cine, quiero hacer películas realmente buenas y ser parte de historias increíbles. Quiero trabajar con un buen equipo: directores y equipos de producción que sepan lo que están haciendo. Gente de la que pueda aprender.

«Quiero trabajar con otros actores experimentados. No tengo ego, así que una de mis prioridades es trabajar con personas que sepan lo que hacen y que también aporten algo genial a la mesa—algo que pueda llevar conmigo, ¿sabes? Robar un par de páginas de su libro de jugadas y que todos podamos hacer buen dinero juntos.

«Pero no siento la necesidad de sobresaturarme o hacer demasiado en ese espacio porque tengo 39 años. ¿Quién sabe? Mis hijos son pequeños, así que probablemente habrá un periodo de tiempo donde simplemente me tome un descanso.

«Pero planeo cuidar de mí mismo, así que probablemente podré volver y patear traseros sin problema, al menos interpretar ese rol—mírame. Y luego hacer que alguien caiga para mí. Pero sí, buenos proyectos—definitivamente me encantaría ser parte de ellos».