Roman Reigns y CM Punk, mentores de Bron Breakker

El luchador joven más prometedor de la WWE Bron Breakker ha empezado pisando fuerte en el elenco principal después de una fantástica etapa en desarrollo en NXT. Una buena muestra de ello es que no paramos de hablar de él en SÚPER LUCHAS. Desde cuestiones más curiosas que importantes como que está saliendo románticamente con Izzi Dame hasta la predicción de Eric Bischoff sobre su porvenir, pasando el ataque que propinó a Sami Zayn e Ilja Dragunov o que, según Hulk Hogan, puede ser el próximo Steve Austin.

► Los mentores de Bron Breakker

El éxito de Bron se puede explicar apuntando varias razones, empezando por su talento, continuando con que su padre es Rick Steiner y su tío Scott Steiner, miembros del Salón de la Fama, lo bien que se le ha manejado creativamente hasta ahora en la compañía, o que tiene como mentores son Roman Reigns, CM Punk y Paul Heyman, dos de las Superestrellas más exitosas de los últimos 15 años y el mejor manager de la historia. A los tres los señala Breakker cuando le pregunta Chris Vannini en Getting Over si alguien guía sus pasos en WWE:

«Roman Reigns ha sido realmente genial. Paul Heyman. El vestuario me ha recibido con los brazos abiertos. Cualquier tipo de pregunta o duda que he tenido. CM Punk es otro. Todos han sido extremadamente acogedores conmigo, dispuestos a ayudar y emocionados por mí. Todos quieren ver a los demás hacerlo bien y tener éxito. Es algo genial».

No tuvo éxito en Money in the Bank pero parece que Bron Breakker luchará de nuevo por el Campeonato Intercontinental en SummerSlam.

¿Qué opinas de Bron Breakker hasta ahora en WWE?