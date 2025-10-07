Roman Reigns y Bronson Reed pactan Street Fight para WWE Crown Jewel en Australia

Roman Reigns y Bronson Reed se enfrentarán en Crown Jewel, esto después de un intenso choque verbal que terminó a golpes.

El programa comenzó con un vídeo resumen del evento estelar de la semana pasada, que terminó con el impactante regreso de Roman Reigns. La atmósfera estaba lista para que la tensión continuara esta noche.

“The OTC” abrió el show con una entrada explosiva y recibida con una gran ovación. Roman subió al cuadrilátero y alzó el dedo índice mientras los fuegos artificiales iluminaban el escenario. Los fanáticos coreaban al unísono: “OTC, OTC”, mientras Reigns cerraba los ojos para disfrutar del momento. “Dallas, Texas, ¡reconocedme!”, exclamó para encender aún más al público.

La calma se rompió cuando Paul Heyman y Bronson Reed irrumpieron desde la rampa de entrada, siendo abucheados por la multitud. Reed y Roman se miraron en silencio hasta que Heyman tomó la palabra, recordándole a Reigns que temía enfrentarse al australiano, algo justificado por la paliza que recibió en Wrestlepalooza, donde tuvo que ser retirado en camilla y llevado a un hospital.

Bronson Reed recordó que ni su padre ni su tío fueron retirados en camilla durante sus carreras, y cuestionó cómo se sentirían al ver a Roman en esa situación. Reigns respondió molesto, apuntando que ni siquiera conoció a los familiares de Reed, aunque Heyman aseguró conocerlos muy bien y que sabía lo que Sika diría ahora: “Enfréntate a él. ¡Hazlo ahora!”

La tensión estalló con un reto directo: Paul Heyman anunció un combate individual entre Roman Reigns y Bronson Reed en una lucha callejera australiana para WWE Crown Jewel. Roman aceptó sin titubeos, confirmando así que la violencia entre ambos alcanzará un nuevo nivel.

Antes de retirarse, Reigns provocó a Reed y Heyman, llamándolos “dos perritas huyendo”. La situación se convirtió en un enfrentamiento físico en ringside: Roman conectó un Superman Punch a Reed, limpió la mesa de comentaristas y, pese a la intervención de múltiples oficiales y guardias de seguridad, ejecutó un segundo Superman Punch antes de celebrar desde el apron, dejando a Reed retenido junto a la grada.

► ¿Qué pasará entre Roman Reigns y Bronson Reed?

Con el desafío confirmado para WWE Crown Jewel en Australia, la rivalidad entre Roman Reigns y Bronson Reed promete ser explosiva. La estipulación de Street Fight asegura que no habrá límites y que la violencia será total. Los fanáticos esperan un encuentro donde ambos gladiadores dejen todo sobre el ring y decidan quién merece la supremacía en este enfrentamiento extremo.