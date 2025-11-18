Roman Reigns y Brock Lesnar completan los equipos para War Games

La más reciente edición de WWE Raw, sorprendió con un gran final, pues los miembros de los dos equipos que lucharán en Survivor Series 2025 dentro de los dos rings enjaulados, conocidos como la lucha War Games, tuvieron un fuerte careo.

Las cosas rápidamente se tornaron físicas y se fueron a los golpes. Pero, lo más interesante fue el hecho de que Brock Lesnar, por el lado de los villanos, y Roman Reigns, por el lado de los técnicos, aparecieron de sorpresa en Raw y complementaron los grupos.

► Así será el 5 vs. 5 del War Games varonil para el evento premium WWE Survivor Series 2025

CM Punk, Cody Rhodes, The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) y Roman Reigns harán equipo para enfrentarse a The Vision (Bron Breakker, Bronson Reed, Drew McIntyre y Logan Paul) y Roman Reigns.

Survivor Series 2025 se realizará el sábado 29 de noviembre de 2025 desde el Petco Park en San Diego, California.