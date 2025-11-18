Roman Reigns y Brock Lesnar completan los equipos para War Games

por

La más reciente edición de WWE Raw, sorprendió con un gran final, pues los miembros de los dos equipos que lucharán en Survivor Series 2025 dentro de los dos rings enjaulados, conocidos como la lucha War Games, tuvieron un fuerte careo.

Las cosas rápidamente se tornaron físicas y se fueron a los golpes. Pero, lo más interesante fue el hecho de que Brock Lesnar, por el lado de los villanos, y Roman Reigns, por el lado de los técnicos, aparecieron de sorpresa en Raw y complementaron los grupos.

The Vision y Drew McIntyre en WWE RAW 17 de noviembre 2025
The Vision y Drew McIntyre en WWE RAW 17 de noviembre 2025

► Así será el 5 vs. 5 del War Games varonil para el evento premium WWE Survivor Series 2025

CM Punk, Cody Rhodes, The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) y Roman Reigns harán equipo para enfrentarse a The Vision (Bron Breakker, Bronson Reed, Drew McIntyre y Logan Paul) y Roman Reigns.

Survivor Series 2025 se realizará el sábado 29 de noviembre de 2025 desde el Petco Park en San Diego, California.

Roman Reigns y Brock Lesnar en WWE RAW 17 de noviembre 2025
Roman Reigns y Brock Lesnar en WWE RAW 17 de noviembre 2025
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos