Roman Reigns: «WWE no necesita cambiar en Netflix»

Dentro y fuera de WWE, no faltan las especulaciones acerca de cómo el producto podría cambiar una vez comience a emitirse en Netflix. Si es que acaso va a hacerlo, o al menos hacerlo de manera notable, lo cual Roman Reigns no cree que vaya a ser así, como ya explicaba en septiembre:

«Para mí, siempre he disfrutado los desafíos de ser el PG. Sin ofender a nuestros predecesores y las personas que estuvieron antes que nosotros y las calificaciones en las que se centraron, pero para mí, es más desafiante poder contar estas historias. También te permite conectarte con una audiencia más amplia, lo cual siento que siempre es el objetivo. Queremos llegar a la mayor cantidad de personas posible. Hay un límite fino en el que cruzas ese umbral y alejas a la gente del producto. Creo que hay un rango agradable en el que podemos movernos y empujar los límites en ciertos sentidos, pero creo que necesitamos mantenernos fieles a nuestros valores y principios que hemos establecido y a la cultura que tenemos ahora«.

Embed from Getty Images

► WWE no necesita cambiar

Y como vuelve a señalar en diciembre, cuando falta solo un mes para que (dependiendo del país) Raw, SmackDown, NXT y los eventos premium estén en la plataforma de streaming. El «OTC» tiene claro que la compañía no tiene razones para buscar un cambio de rumbo en este momento:

«No, honestamente ni siquiera pienso en eso«, comienza diciendo el samoano en SI Media with Jimmy Traina. «Eso es algo que ni siquiera ha cruzado por mi mente. Mira, si llegamos a una situación o alguien está colaborando como, ‘Oye, ¿qué piensas sobre esto o aquello o esta visión?’, entonces tomaría la sugerencia y la valoraría. Pero nunca me siento allí y pienso, ‘¿cómo puedo soltar una grosería o cómo un cigarro en mi mano me haría lucir más cool?’ Estamos en un punto donde digo la palabra ‘yeet’ y recibe una reacción increíble. Digo ‘no sé’ a una pregunta y la gente se queda atenta, así que no veo el punto o la necesidad en este momento. Pero si sentimos que es necesario, entonces sí, siento que puedo hacerlo también.»

«Vamos a hacerlo más atrevido (bromea). Creo que mientras tenga lógica, mientras tenga sentido, mientras no sea insultante y no haya una brecha loca, como ‘¿cómo llegamos ahí?’, como si no hay continuidad y de repente la transición es demasiado rápida, entonces no creo que funcione. Pero algunas personas pueden estar en una situación o puede haber un segmento que lo requiera y podría funcionar.»

Embed from Getty Images