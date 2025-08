Roman Reigns: «WWE va a ser más grande»

Desde sus días en un almacén hasta liderar los rings: Roman Reigns reacciona a la nueva alianza de WWE con ESPN y comenta muchos otros temas de actualidad. Todo ello durante una reciente entrevista con el mismo medio.

Sobre el anuncio de WrestleMania y otros eventos en ESPN a partir de 2026

«Es como un ciclo de noticias en sí mismo. Siempre hay algo nuevo para nosotros, y siempre parece ser más grande y mejor. Creo que Nick Khan ha hecho un gran trabajo, Paul Levesque (Triple H) también ha hecho un gran trabajo guiándonos, y la prueba está en los resultados : seguimos subiendo de nivel, y esto no es diferente.»

Sobre lo que significa para los fanáticos

Comparación entre el wrestling y el fútbol americano (su pasado en Georgia Tech, NFL, CFL)

«Antes era muy distinto, pero ahora hemos crecido tanto que ya no es solo en arenas, ahora son estadios. En ese sentido, no es diferente al football. Tienes esa sensación al aire libre, esa misma energía. Pero hay algo especial en el público de la lucha libre, la audiencia del entretenimiento deportivo. Es como mezclar la tradición del fútbol con la magnitud del football. Nuestra afición es única . Cantan contigo, hacen cánticos… es mucho más interactivo de lo que uno puede imaginar.»

Sobre cómo WWE ha logrado una base de fanáticos tan apasionada

«Creo que todo se reduce a la pasión con la que hacemos esto. Cuando la gente ve a alguien divertirse, disfrutando de lo que hace, tratando de llevarlo al siguiente nivel, eso es contagioso . Siempre hemos tenido personas que aman hacer esto. Y si no tienes ese tipo de dedicación y pasión hacia este arte, no vas a llegar muy lejos. Para llegar al nivel en el que estoy, tienes que pasar por el infierno.»

Sobre la nueva alianza con ESPN y lo que se puede esperar

«Como dijimos, estamos constantemente tratando de mejorar. No creemos que estemos en nuestra forma final . El entretenimiento siempre está evolucionando. Así que el tipo de presión que nos ponemos es positiva. Saber que estamos con ESPN nos obliga a crecer, a mejorar, a llegar a una audiencia más amplia. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer.»

Sobre si falta algo para alcanzar otro nivel aún más alto

«Creo que ya tenemos los ingredientes. Pero como el entretenimiento cambia, y las nuevas generaciones van tomando el control, esas cosas pasan en tiempo real. Tienes que ser auténtico y orgánico. Si tratas de forzar algo, no va a encajar bien. Así que hay que dejar que las cosas fluyan como deben. En los próximos años pasarán muchas cosas, y aunque no sabemos exactamente qué, sí sabemos que tenemos que mantenernos un paso adelante. No demasiado, pero lo suficiente para poder reaccionar con inteligencia.»