Ya se sabe, de manera extraoficial, que Roman Reigns deberá ingresar a Elimination Chamber el 8 de marzo con otras 5 Superestrellas y ganarse una oportunidad titular por el Campeonato Universal.

Título que ostentará bien ya sea Bray Wyatt o Goldberg, luego de que estos se vean las caras en el Super ShowDown 2020 en Arabia Saudita.

► Roman Reigns vs The Fiend

Tras la reciente conferencia de prensa para anunciar WrestleMania 37, Reigns concedió una entrevista a Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet y WWE Backstage, y allí explicó porqué prefiere enfrentar a The Fiend que a Goldberg en WrestleMania 36:

«Preferiría, y por mucho, enfrentar a The Fiend. Él se ha roto el trasero todo este año por ello, se lo merece. No quiero ofender a Goldberg, pienso que es un fantástico luchador, él es una gran Superestrella, pero yo estoy enfocado ahora mismo en el futuro y en ayudar a los chicos que van a seguir estando conmigo en el vestidor durante los próximos años.

«Y, sin duda alguna, The Fiend ha puesto un montón de trabajo y esfuerzo en lo que ha hecho. Como todos nosotros. Así que, como dije, es mi tiempo ahora, hombre. Nos hemos divertido con esa Firefly Fun House, está bien, pero es hora de traer el Campeonato Universal a casa«.

Se podría decir que Roman sigue la línea de pensamiento de Mark Henry, quien recientemente dijo que Goldberg no era el indicado para vencer a The Fiend. La verdad es que estamos ante una programación bastante interesante, pues tanto The Fiend como Goldberg son bastante fuertes, y cualquiera puede quedarse con el campeonato.

Recientemente, Dave Meltzer dijo dos cosas concretas que, analizándolo, considero erróneo, desde mi humilde punto de vista:

Primero, que a quien se debe proteger en esta lucha es a Bill Goldberg , pues si pierde, su nombre ya no significará nada.

Segundo, que Goldberg vs Reigns generaría una mayor atracción de los fans.

Lo que yo creo es que con la edad de Goldberg, y apareciendo una o dos veces al año, nada importa ya si pierde o no. Si pierde contra The Fiend, luego se podrá recuperar contra algún Dolph Ziggler. Y, respecto a la atracción de los fans, estos reconocerían más el esfuerzo de Bray Wyatt de manera orgánica, como con Daniel Bryan y Kofi Kingston.