Roman Reigns vs. Solo Sikoa no será por el Campeonato Jefe Tribal

El rumor no se hará realidad. Roman Reigns y Solo Sikoa se enfrentarán por el ula fala, por el respeto, por muchas cosas, pero no por el Campeonato Jefe Tribal. Hace unos días, algunos medios reportaban que el combate mano a mano que los dos samoanos tendrán en el debut de Raw en Netflix el 6 de enero podría ser para que uno de los dos ganara ese título. Sin embargo, no va a ser así.

► Sin el Campeonato Jefe Tribal

Dave Meltzer lo confirma en el Wrestling Observer Newsletter:

«Con respecto a los informes sobre la incorporación de un nuevo título llamado Campeonato de Jefe Tribal, nos dicen que eso tampoco va a suceder. En su lugar, los luchadores disputarán el ula fala».

Es interesante apuntar que, así como el informe inicial era ambiguo con respecto a que dicho supuesto nuevo cinturón debutase en el primer programa de la marca roja en la plataforma de streaming o puede que en otro momento durante la rivalidad, Meltzer zanja ambas cuestiones indicando que no va a suceder, ni la semana que viene ni más adelante. ¿Qué opinas de las palabras del Editor en Jefe?

Y, entrando ya en un terreno de opinión personal, ¿qué sentido tendría ese campeonato? Tendría la misma función que el ula fala, lo cual está conectado orgánicamente con la cultura samoana mientras que ese título sería algo artificial simplemente que como mucho (en realidad, no) añadiría emoción a una lucha, a una historia, que tampoco la necesita. Así que lo que señala Meltzer no sorprenderá a nadie.

Dicho esto, veremos qué sucede en Raw en Netflix el 6 de abril y si Roman Reigns o en cambio Solo Sikoa sale vencedor y qué supone eso para The Bloodline Saga. No se espera que termine ahí pero uno va a salir muy reforzado del combate mientras que el otro sufrirá una derrota difícil. ¿Cuál de los dos te gustaría que saliera victorioso? ¿Cómo valoras la rivalidad que tienen los luchadores?

