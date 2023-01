El orden en que se llevan a cabo los combates del cartel de un evento a veces resulta muy revelador. Hoy, podría darse un gran ejemplo con Royal Rumble 2023.

Habitualmente, por hacer honor al nombre de la gran cita, una de las dos luchas Royal Rumble debería suponer el estelar; con la varonil de principal candidata. Pero, ¿y si son Roman Reigns y Kevin Owens quienes ocupan el cierre? Este movimiento luciría sin duda muy interesante. Más allá del resultado, que nadie contempla tenga a Owens de ganador, generaría suma incertidumbre sobre el propio poscombate.

Porque de ganar Reigns (vía casi segura) parece factible que tal movimiento responda a un regreso de The Rock para encarar a “The Tribal Chief” como última imagen de la noche. Hubo reportes que contemplaron la posibilidad de una participación de “The Great One” en el Rumble varonil, pero se trata de un escenario improbable por innecesario, pues el veterano ex Campeón WWE no necesita de una victoria que justifique su duelo contra Reigns.

Y en los últimos minutos, Fightful informa de discusiones internas en WWE sobre el orden de las luchas, señalando que el plan provisional tiene a Reigns y Owens como estelaristas.

► Royal Rumble se electrifica

A modo de complemento, Fightful también publica el siguiente reporte.

«Hay varias personas que dicen tener conexiones en la compañía [WWE] que aseguran que The Rock aparecerá, pero por ahora Fightful no tiene confirmación de que eso vaya a ocurrir».

Se cuela un hilo de esperanza por la puerta que muchos seguidores cerraron tras conocer la más reciente actualización al respecto de Dave Meltzer. Según el periodista de F4WOnline, The Rock no estaría preparado físicamente para competir en WrestleMania 39, y tal reporte fue, curiosamente, citado por Reigns durante su paso ayer por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. ¿Filtró adrede el entorno de WWE una información falsa a Meltzer? Pronto saldremos de dudas.