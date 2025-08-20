WWE acaba de anunciar una nueva lucha para el evento premium Clash in Paris, que tendrá lugar el 31 de agosto en la capital de Francia. Atendamos a las palabras del Gerente General de RAW, Adam Pearce.
► Roman Reigns vs. Bronson Reed en WWE Clash in Paris
Straight from #WWERaw GM @ScrapDaddyAP, we’ve got another match made official at WWE Clash in Paris! 🇫🇷@WWERomanReigns vs. @BRONSONISHERE
August 20, 2025
«Feliz miércoles a todos, espero que estén teniendo una gran semana. Si han estado presetando atención habrán visto las cosas que han estado pasando entre Roman Reings y Big Bronson Reed. Le dijo el propio Bronson, cada vez que está en el mismo sitio con el OTC, lo deja sobre la lona y le roba sus zapatos. De donde yo soy, eso es una falta de respeto. Y vamos a seguir viendo cómo evoluciona eso en Clash in Paris con Big Bronson Reed y Roman Reigns enfrentándose en un mano a mano. Como reza el viejo dicho: si el zapato queda bien, es oficial».
Así, el cartel del show luce así:
- John Cena vs. Logan Paul
- Campeonato Mundial de Peso Completo: Seth Rollins (c) vs. CM Punk vs. LA Knight vs. Jey Uso
- Good Ol’ Fashioned Donnybrook: Sheamus vs. Rusev
- Roman Reigns vs. Bronson Reed
At WWE Clash in Paris, @WWESheamus takes on Rusev in a Good Ol’ Fashioned Donnybrook Match!
August 19, 2025