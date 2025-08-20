Roman Reigns vs. Bronson Reed en WWE Clash in Paris

Roman Reigns

WWE acaba de anunciar una nueva lucha para el evento premium Clash in Paris, que tendrá lugar el 31 de agosto en la capital de Francia. Atendamos a las palabras del Gerente General de RAW, Adam Pearce.

► Roman Reigns vs. Bronson Reed en WWE Clash in Paris

«Feliz miércoles a todos, espero que estén teniendo una gran semana. Si han estado presetando atención habrán visto las cosas que han estado pasando entre Roman Reings y Big Bronson Reed. Le dijo el propio Bronson, cada vez que está en el mismo sitio con el OTC, lo deja sobre la lona y le roba sus zapatos. De donde yo soy, eso es una falta de respeto. Y vamos a seguir viendo cómo evoluciona eso en Clash in Paris con Big Bronson Reed y Roman Reigns enfrentándose en un mano a mano. Como reza el viejo dicho: si el zapato queda bien, es oficial».

Así, el cartel del show luce así:

  • John Cena vs. Logan Paul
  • Campeonato Mundial de Peso Completo: Seth Rollins (c) vs. CM Punk vs. LA Knight vs. Jey Uso
  • Good Ol’ Fashioned Donnybrook: Sheamus vs. Rusev
  • Roman Reigns vs. Bronson Reed

