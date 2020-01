Si no es Dolph Ziggler, es el «Glorious». La cuestión pasa por no dejar vivir al pobre Roman Reigns… King Corbin no ha olvidado sus hostilidades con el samoano, y la semana pasada ambos llegaron a un nuevo punto, cuando Robert Roode hizo su regreso a las pantallas después de 30 días de suspensión a causa de una violación de la Política de Bienestar de WWE y ayudó a apalizar una vez más a Reigns, aunque de primeras no consiguiera hacerle atravesar una mesa. Elemento que será el eje central de un duelo que lo enfrentará con «The Guy».

Pero no será ese el único extra con el que cuente este choque, pues además Royal Rumble 2020 aparece ahora de telón de fondo, tal y como anuncia WWE.

In even BIGGER news, the winner of this match tonight will get to pick the stipulation for @WWERomanReigns' match against King @BaronCorbinWWE at #RoyalRumble! https://t.co/XNNBrkG3Zr

— WWE (@WWE) January 17, 2020