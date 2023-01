Roman Reigns: “Vencer a Kevin Owens es mi genética”

Roman Reigns va a exponer el Campeonato Indiscutible WWE ante Kevin Owens en Royal Rumble 2023 en el que será el mano a mano 39 entre ambos luchadores. Si dejamos a un ladolos house shows, vemos que ambos ganaron dos combates cada uno en Eventos Premium: Reigns en TLC 2020 y Royal Rumble 2021; y Owens en Roadblock: End Of The Line 2016 y Royal Rumble 2017. En cambio, si vamos a los progamas semanales, la balanza se decanta a favor del “Jefe Tribal” con un marcador de 6-2.

► Roman Reigns, confiado ante Kevin Owens

De alguna manera podemos entender la confianza que tiene el campeón en el combate que los dos tendrán esta noche. Todavía más si tenemos en cuenta que de un tiempo a esta parte el resto de The Bloodline le han ayudado a mantener su reinado. Entonces, ¿por qué el samoano iba a cambiar algo? De ello estuvo hablando recientemente en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

“No cambio nada. He estado venciendo a Kevin Owens durante años. Déjame darle a este tipo lo que le corresponde. Es un tipo duro y robusto. Está un poco loco, está dispuesto a hacer cualquier cosa por ahí. Pero me he enfrentado a él varias veces y he tenido bastante éxito. Entonces, para mí, siento que, si no cambio nada, si no está roto, no lo rompas, simplemente sigue en el mismo sistema. Salir y hacer lo que hago. Más o menos, siento que estoy codificado genéticamente para vencer a Kevin Owens cada vez. Es como la letra pequeña en mi ADN. ‘¿Vencer a Kevin Owens? Listo”.

¿Roman Reigns vencerá a Kevin Owens en Royal Rumble 2023?