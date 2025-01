Roman Reigns: «The Bloodline hace historia con WWE 2K25»

Camino a participar en el Royal Rumble 2025 buscando un boleto para acudir a WrestleMania 41 a recuperar el Campeonato Indiscutible de WWE (o ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo) Roman Reigns concede una entrevista a CBS Sports en la que trata una variedad de temas, comenzando con las novedades relativas al videojuego WWE 2K25 del que él mismo es la portada.

– El éxito de The Bloodline

«Siempre he tratado de implementar la palabra ‘representación’. Lo he dicho en nuestro programa y probablemente lo he inculcado en la cabeza de Jey porque realmente creo firmemente en ell. Creo que hemos hecho un trabajo fenomenal con todo lo que hemos logrado en los últimos años«.

– WWE 2K25: Portada, 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty y Rule Beyond the Ring

«Créelo o no, no diría que soy introvertido, pero a veces puedo ser tímido, así que me toma un poco de tiempo abrirme y salir de mi caparazón. Solo es muy parecido, pero aun así, esa es la presión que tenemos sobre nosotros como artistas«.

«Estamos en una situación en la que todo el videojuego, WWE 2K25, por primera vez está creado en torno a un hombre y una familia«.

«Para poder revivirlos, todo depende de un plan. Me gustaría poder decir que todo esto sucedió por accidente y que tuvimos suerte con esto, pero no, no. Hemos trabajado muchísimo. Es un esfuerzo colaborativo. Todos creen en lo que hacemos. Por eso lo ves de una manera tan auténtica. Por eso es tan bueno, porque todos creemos en ello. Estamos comprometidos con ello. La empresa está comprometida con ello. WWE 2K está comprometida con ello. Es una situación hermosa para nosotros seguir mostrando nuestro talento, representar a nuestra familia y, con suerte, construir nuestro nombre familiar y la dinastía samoana a un nivel diferente al que se ha visto nunca«.

– Los videos virales de Solo Sikoa

«Todos empezamos en algún lugar. Esa es la belleza de esto. Todos somos intérpretes y artistas. Incluso en la cocina de un apartamento en ruinas, sigues trabajando en cosas y probando ideas. Así es nuestra familia. Ahora está haciendo un trabajo mucho mejor en el campo del entretenimiento que cuando estaba con esa escoba tratando de cantar en la cocina. Aunque debería lavar algunos platos, dejar de cantar y ponerse a trabajar».

real footage of solo sikoa dancing to ETA by newjeans: pic.twitter.com/HVyixGBlSj — 𝒍𝒆𝒔𝒍𝒆𝒚 ๋࣭ ⭑ (@bunniesmcintyre) December 21, 2024

– Sin hoteles o para siestas

«¿Quién te habló del colchón inflable?«, preguntó Roman con sospecha. Aquí nos acordamos de sus palabras a GQ:

«Soy un hombre astuto. Siempre estoy pensando. No dejes que la buena apariencia te engañe, soy muy cerebral. Antes de tener un autobús y cuando era más joven, mis horarios eran un poco diferentes a los de ahora. A veces no dormía mucho. A veces era por diversión, a veces era por los viajes, o por ambas cosas. Si no dormías mucho en la habitación del hotel y tenías que llegar al edificio, querías acostarte un rato. Cada vez es un edificio diferente. No sabes exactamente qué hay en el vestuario. Pedí por Amazon un pequeño colchón inflable para acampar. Lo inflaba de vez en cuando para tomar una siesta antes del show. Cada vez que alguien entraba al vestuario y me veía usándolo, les volaba la cabeza. Todos pensaban: ‘¿Por qué no se me ocurrió eso?’ Porque no eres el Jefe Tribal«.

