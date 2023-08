“Como cualquiera en la cima de su juego o en una posición elevada, creo que hay un efecto polarizador. Hay muchas cosas buenas que ha hecho John Cena… Obviamente, Make-A-Wish, es un tipo muy caritativo. Pero cuando se trata de nuestra profesión de entretenimiento deportivo, está por debajo de mí en este juego. ¿Sabes a lo que me refiero? El entretenimiento es contar historias, ¿verdad? Soy el mejor contador de historias de nuestra generación, de nuestro tiempo«. Esto decía Roman Reigns en 2021. Y obviamente ha elevado el nivel todavía más en 2023. El mejor contador de historias de su generación. Pero en ella no entra The Rock.

► Roman Reigns, ¿mejor que The Rock?

¿Quién es mejor storyteller de los dos samoanos? En espera de conocer la opinión de nuestros conocedores, nos hacemos eco de la de Road Dogg. El Vicepresidente Ejecutivo de Eventos En vivo de WWE estuvo hablando de ello recientemente en pódcast, Oh…You Didn’t Know.

«Observo cómo Roman narra historias visualmente a través de sus expresiones faciales. Realmente me hace pensar, amigo, a veces tengo ganas de abofetear a Roman, ¿sabes a lo que me refiero? Solo quiero darle una bofetada y decirle, ‘No eres tan genial como crees que eres’, ¿entiendes? Eso funciona, eso para mí significa que está haciendo su trabajo, no sé, es realmente asombroso en este momento.

«No estoy menospreciando a nadie —y Rock es un gran actor. Mira, una de mis películas favoritas es Central Intelligence. Durante todo esto, qué personaje ha creado él [Reigns], y me gusta cómo, como un miembro de su familia anterior, está cargando con la empresa, ¿entiendes lo que quiero decir?».

Esa pregunta no va a responderse enfrentando a The Tribal Chief y The Great One -de hecho, nunca va a responderse- pero, ¿qué tal si ambos se ven las caras en el cuadrilátero de WrestleMania de una vez por todas?