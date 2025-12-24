Roman Reigns sorprende regalando pizza a niños de un hospital en Navidad

Hoy es Nochebuena, y es una gran oportunidad para resaltar a la gran figura de WWE, el ex Campeón Indisputable WWE, Roman Reigns, quien en las últimas horas se hizo viral por un gran acto de altruismo.
Y es que una pizzería ubicada en la 5714 Johnson Street de Hollywood, Florida, sorprendió con una publicación en donde contaron que Roman Reigns les hizo un gran pedido de pizzas para compartir con unos niños en un hospital. Pero, no solo eso: él mismo recogió y repartió las pizzas. Estas fueron las palabras con la que contaron lo ocurrido:
► Roman Reigns sorprende en vísperas de Nochebuena, con pizza, a niños de hospital en la Florida
“No sé si conoces la historia de este hombre, pero es un verdadero héroe. Faltan dos días para Navidad, tiene todo el dinero del mundo, y aun así este hombre está recogiendo pizzas para llevarlas a los niños enfermos en el hospital, en su propio tiempo.
«Ya no hacen personas como él. A este hombre es a quien llamas un héroe de la vida real. Me alegra que podamos llamar amigo a Joe. Gracias por pasar, saludar y traer pizza para los niños.
«Es un honor tenerte cruzando por mis puertas, amigo. Sigue haciendo lo que haces y sigue ayudando a los demás. Dios creó personas como tú para hacer de este un lugar mejor. Gracias, de parte de mi familia para todos.
«Hoy mantuvimos la fila por 10 horas seguidas aquí en Mimi’s. No vamos a parar hasta terminar cada pedido. Gracias. Estamos bendecidos: mi familia, mis amigos y mis trabajadores. Les agradecemos a todos”.