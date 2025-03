Roman Reigns se venga de Seth Rollins y masacra a CM Punk

La rivalidad entre Seth Rollins y CM Punk vivió uno de sus momentos más importantes, pues después de meses de agresiones, golpes, amenazas e insultos, ambos se metieron a una jaula para finalmente terminar con sus diferencias.

El duelo inició desde que Punk puso el primer pie en la jaula siendo recibido a punta de golpes, comenzando una lucha intensa, donde pese a empezar en desventaja, pronto Punk pudo emparejar las cosas con ambos repartiendo golpes.

Rollins se enfocó en atacar a su rival contra el enrejado, lanzándolo con fuerza por todos lados y aprovechando la estructura metálica para castigarlo durante varios minutos sin que pudiera reaccionar.

Punk logró responder tras una dura batalla, utilizando unas tijeras contra la reja y aplicando un GTS. Sin embargo, The Best in the World no fue por la cuenta de tres de inmediato, sino que tomó un respiro antes de continuar con sus ataques.

Ambos demostraron que una victoria rápida no estaba en sus planes, ya que, pese a tener oportunidades de salir de la jaula, decidieron quedarse para seguir castigándose. En un momento clave, Punk intentó lanzarse desde lo más alto, pero Rollins lo interceptó.

Los dos gladiadores intercambiaron golpes en la cima de la jaula hasta que Rollins consiguió aplicar un superplex desde lo más alto del enrejado. Aun así, el impacto no fue suficiente para terminar el combate.

La lucha continuó con ambos dándolo todo. Punk conectó un nuevo GTS, pero no logró la cuenta de tres. Rollins, recordando su enfrentamiento en Elimination Chamber, respondió con un STF, aunque Punk consiguió revertirlo con una Anaconda Vise.

Después de resistir un pisotón, Punk respondió con otro GTS, pero Rollins volvió a sobrevivir al conteo. La batalla se extendió varios minutos más, y Punk tuvo la oportunidad de escapar de la jaula, pero decidió regresar con un rodillazo. Sin embargo, falló un GTS, lo que permitió que Rollins, de manera impresionante, le aplicara un GTS propio seguido de un pisotón. Aun así, Punk resistió.

Rollins subió al esquinero y ejecutó un nuevo pisotón. Cuando estaba a punto de llevarse la victoria, Roman Reigns intervino, jalándolo para sacarlo de la jaula y regalarle el triunfo, solo para seguir atacándolo. Un claro recordatorio de lo ocurrido en Royal Rumble, donde el Visionario lo humilló.

Al final del combate, Paul Heyman subió al ring para ver el estado de CM Punk, lo que desató la furia de Roman Reigns, quien arremetió a golpes contra el de Chicago.