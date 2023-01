Tantas sugerencias, hasta en el motivo artístico del afiche de Royal Rumble, no pueden ser casualidad. The Rock debería aparecer hoy por el evento de pago por visión para detonar su esperado duelo con Roman Reigns, que sí o sí es carne de WrestleMania. De lo contrario, todo luciría como una chapuza promocional y un fracaso a ojos de los fans; si bien existen alternativas muy interesantes.

Esta fue la más reciente actualización del asunto, vía Dave Meltzer, tras la cual muchos ya descartan una aparición de “The Great One”.

« WWE ya sabía desde hace un tiempo que The Rock sentía que no podía estar en la forma correcta para poder luchar para abril. Cualquier cosa es posible, y ciertamente, es posible que una o dos personas mantengan todo en secreto en torno a que sí luchará , pero lo más reciente que se dice es que no ha tenido ni tiene tiempo para ponerse en forma física.

Anoche hubo importante cita en pos de intentar captar alguna pista sobre el combate de marras entre Roman Reigns y The Rock. Porque “The Tribal Chief” acudió de invitado a ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’ y allí, el célebre presentador quiso saber si habrá duelo de samoanos el próximo 1 o 2 de abril.

Reigns, curiosamente, respondió con el reporte de Meltzer, dejando cierto dardo a “The People’s Champ”. Cuanto menos, parece que la lucha se dará algún día, sea o no sobre WrestleMania 39, pues Reigns siguió construyéndola.

