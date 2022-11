Roman Reigns se habría molestado luego de Survivor Series

The Bloodline se llevaron la victoria ante Drew McIntyre, Sheamus, Kevin Owens, Ridge Holland y Butch en el estelar de Survivor Series WarGames, durante la cual el «Uce honorario» puso en claro que su lealtad hacia los samoanos, al convertirse en un factor decisivo para lograr la victoria, a la vez que terminó arreglando sus problemas con Jey.

► La molestia de Roman Reigns sería por Kevin Owens

Sin duda, la lucha de WarGames varonil fue una de las más destacadas del reciente evento premium, con una historia muy bien contada; sin embargo, parece que las cosas no resultaron del todo bien, si nos referimos a los detalles.

Sean Ross Sapp informó vía Fightful Select que Roman Reigns estaba muy molesto después de la lucha de WarGames. Se informó que Reigns «se opuso» a algo que vio como un movimiento no planificado. Esto también pudo ser el motivo por el cual el Jefe Tribal no compareció a la conferencia de prensa posterior al evento premium, a pesar de que estaba pactada su aparición.

«Roman Reigns estaba visiblemente molesto después del evento principal de Survivor Series, específicamente por un movimiento dentro del encuentro. Se rumoreaba entre aquellos con los que hablamos que Reigns se opuso a lo que percibió como un movimiento no planeado entre él y Kevin Owens. Mientras caminaba detrás del escenario, mencionó que posiblemente tenía un tímpano roto y quería que el movimiento saliera como se planeó originalmente. Se dijo que la exclamación estaba «llena de palabrotas» y estaba claro para todos que Reigns no estaba contento.»

«Aquellos con los que hablamos no creían que habría una molestia prolongado con respecto a la situación, y que parecía más una reacción del ‘calor del momento’, pero esa es solo su percepción de las cosas. . No hemos oído hablar de un altercado físico o una discusión, y el talento del que escuchamos dijo que esperaban que los dos pudieran coexistir por motivos laborales. Otra fuente informó que consideró tanto a Reigns como a Owens como apasionados por lo que hacen y pensó que si había problemas, terminarían hablando de eso directamente. Además, Reigns no apareció en la conferencia de prensa posterior al show como estaba planeado”.