Roman Reigns repetiría el mismo camino a WrestleMania de 2018

Desde el pasado año, venimos hablando de uno de los combates principales de WrestleMania 36, con Roman Reigns de protagonista. Según todos los pronósticos, el samoano irá contra Bray Wyatt por el Campeonato Universal. Aunque antes, ambos tendrán importante compromisos que afrontar. Por una parte, el también llamado The Fiend defenderá su cetro ante el legendario Goldberg; entre rumores un tanto improbables de una victoria de «The Myth». Y mientras, parece que Reigns deberá ganarse su oportunidad en el magno evento pasando antes por la Elimination Chamber.

Un anuncio local que ahora la web del Wells Fargo Center de Philadelphia publicita, confirmando así que, al menos de momento, el combate está en agenda.

March 8th at Wells Fargo Center: Roman Reigns, Braun Strowman, Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura, King Corbin & Robert Roode will compete in an Elimination Chamber Match with the winner earning a chance to face the Universal Champion at WrestleMania!

