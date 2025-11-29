Roman Reigns integrará uno de los equipos que protagonizarán la lucha WarGames de Survivor Series, el último evento premium de WWE en 2025. A horas del mismo, «El Jefe Tribal» comparte sus sensaciones.

► En palabras de Roman Reigns

Regreso en Survivor Series: War Games

“¿Por qué no? Para mí, nunca me fui. Siempre estoy al 100%. Siempre estoy completamente concentrado en lo que debe estar ocurriendo en la cima de la montaña. Así que diría que este es tan buen momento como cualquier otro. ¿Por qué no ahora?”

Los nuevos talentos que se atreven a desafiarlo

“Creo que es simplemente el ciclo de la vida en WWE. Hace diez años yo era el joven. Brock Lesnar estaba en la cima de la montaña y yo intentaba derribarlo. Años después, me pasa a mí. Es un tanque de tiburones. Todos quieren lo que tú tienes. Y diría que ahora mismo, tenga un título o no, todos quieren lo que tiene el Jefe Tribal.”

Paul Heyman ayudando a la nueva generación

“El viejo Sabio… creo que es una mezcla perfecta de ambos. Es alguien que sí, tiene todas sus canicas en una sola cesta. ¿Le importa esta industria? Por supuesto. Aquí ha hecho su carrera, su vida, su sustento. Su superpoder es identificar quién podría ser la próxima gran estrella. Va a montarse en ese tren hasta que se caigan las ruedas, y luego buscará al siguiente. Hace exactamente lo que siempre ha hecho. Y por eso, para mí, debería haberlo mantenido simple: solo familia. Solo linaje. Gente con la misma sangre corriendo por las mismas venas. Ese fue mi mayor error. Solo Bloodline.”

Controlar a su equipo en WarGames

“Nunca ha habido un superestrella, nunca ha habido un top guy que lidere a otros como yo. Mi lugar en la cabecera de la mesa está cimentado. Ahí es donde pertenezco. Si quieren ganar, me escucharán.”

El equipo rival

“Es como reunir a un montón de mercenarios. Si acaso, ellos tienen a varios tipos que van a pelear y trabajar para sí mismos. Mientras que en mi lado, espero que tengamos a un grupo de hombres inteligentes que entiendan que hay un rol para cada uno… y deben desempeñarlo.”